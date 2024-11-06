До цього моменту на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українці входили до суддівського складу двічі.

На одному з матчів 4-го туру етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/2025, який відбудеться вже 6 листопада, уперше в історії працюватиме повністю українська бригада арбітрів. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Українці обслуговуватимуть матч між "Спартою" (Чехія) та "Брестом" (Франція). Він розпочнеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.

В УАФ зазначили, що головним арбітром виступить Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Віталій Романов стане четвертим арбітром, а за роботу системи ВАА відповідатимуть Олексій Деревинський і Денис Шурман.

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До цього моменту на матчах групового етапу Ліги чемпіонів українські судді працювали двічі, але ще ніколи бригада арбітрів не складалася тільки з українців, підкреслили в УАФ.

В Українській асоціації футболу нагадали, що в поєдинку в Більбао між іспанським "Атлетіко" і норвезьким "Русенборгом" 16 вересня 1998 року головним арбітром був Василь Мельничук із Сімферополя. Крім того, 29 листопада 2023 року українська суддівська бригада обслуговувала матч між "Реал Сосьєдадом" (Іспанія) і "Зальцбургом" (Австрія).

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