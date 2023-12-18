У понеділок, 18 грудня, в будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
На цій стадії турніру боротьбу за трофей ведуть 16 команд. Перед жеребкуванням вони були розділені на сіяних (переможці груп) і несіяних (посіли другі місця).
Згідно з регламентом турніру, сіяні команди другі матчі проведуть на своєму полі. Крім того, в 1/8 фіналу не можуть перетнутися команди з однієї футбольної асоціації, а також команди, які грали в одній групі.
Представляємо вашій увазі результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів.
Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24
- "Порту" - "Арсенал"
- "Наполі" - "Барселона"
- ПСЖ - "Реал Сосьєдад"
- "Інтер" - "Атлетіко"
- ПСВ - "Боруссія" Д
- "Лаціо" - "Баварія"
- "Копенгаген" - "Манчестер Сіті"
- "РБ Лейпциг" - "Реал" Мадрид
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 13/14 і 20/21 лютого. Матчі-відповіді будуть зіграні 5/6 та 12/13 березня.
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський "Манчестер Сіті".
Нагадаємо, в цьому сезоні в груповому раунді Ліги чемпіонів Україну представляв донецький "Шахтар". "Гірники" посіли третє місце в групі з "Барселоною", "Порту" і "Антверпеном" і пробилися в плей-офф Ліги Європи.
Додамо, що цей сезон є останнім з нинішнім форматом групового етапу з 32 командами, так як з сезону 2024/25 буде введений новий формат єврокубків.