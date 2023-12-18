Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться в лютому 2024 року.

У понеділок, 18 грудня, в будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

На цій стадії турніру боротьбу за трофей ведуть 16 команд. Перед жеребкуванням вони були розділені на сіяних (переможці груп) і несіяних (посіли другі місця).

Згідно з регламентом турніру, сіяні команди другі матчі проведуть на своєму полі. Крім того, в 1/8 фіналу не можуть перетнутися команди з однієї футбольної асоціації, а також команди, які грали в одній групі.

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Представляємо вашій увазі результати жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24

"Порту" - "Арсенал"

"Наполі" - "Барселона"

ПСЖ - "Реал Сосьєдад"

"Інтер" - "Атлетіко"

ПСВ - "Боруссія" Д

"Лаціо" - "Баварія"

"Копенгаген" - "Манчестер Сіті"

"РБ Лейпциг" - "Реал" Мадрид

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 13/14 і 20/21 лютого. Матчі-відповіді будуть зіграні 5/6 та 12/13 березня.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, в цьому сезоні в груповому раунді Ліги чемпіонів Україну представляв донецький "Шахтар". "Гірники" посіли третє місце в групі з "Барселоною", "Порту" і "Антверпеном" і пробилися в плей-офф Ліги Європи.

Додамо, що цей сезон є останнім з нинішнім форматом групового етапу з 32 командами, так як з сезону 2024/25 буде введений новий формат єврокубків.

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