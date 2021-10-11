Едін Джеко прокоментував майбутню гру з Україною.

Нападник збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з Україною в кваліфікації ЧС-2022, а також заявив, що здивувався тому, що Андрій Шевченко більше не очолює "жовто-синіх".

Про це він сказав на передматчевій прес-конференції, передає football.ua.

"Для мене було великою несподіванкою, що Шевченко більше не є головним тренером збірної України. Я не знаю з яких це причин - конфлікт з федерацією або щось, але я знаю, що є новий тренер, який показав хороший результат з Фінляндією", - сказав Джеко.

Він також висловив свою думку про збірну України:

"Ми відразу бачили, що Україна в цій групі серед фаворитів. Серед гравців я б не став виділяти когось окремо - всі вони виступають в хороших клубах і мають сильні індивідуальні якості. Україна - це міцна команда".

Крім того, Джеко розповів, з яким рахунком хотів би перемогти українців:

"Я налаштований забити гол, але найкращим буде результат 2:0 на нашу користь".

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Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Матч пройде 12 жовтня у Львові. Початок - о 21.45.

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці і боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цвайер.

З'явилося відео, як збірна України готується до матчу проти боснійської команди.

Автор: Антон Дудар