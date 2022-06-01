Олександр Зінченко не стримав емоцій, відповідаючи на одне з питань журналістів.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не зміг стримати сліз на прес-конференції перед грою зі збірною Шотландії в рамках плей-офф відбору на ЧС-2022.

Журналістка запитала футболіста про майбутній матч з шотландцями. Олександр не зміг стримати емоцій під час своїх слів про війну.

"У кожного з українців є головна мрія - зупинити війну. Я розмовляв з багатьма людьми з різних країн. Я розмовляв з українськими дітьми, вони нічого не розуміють, але кажуть одне: "Я мрію про те, щоб війна закінчилася".

Але якщо говорити про футбол, то у нас теж своя мрія – поїхати на чемпіонат світу і подарувати ці емоції українцям в цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують.

Не у багатьох українців буде можливість відвідати завтрашній матч, але ми відчуємо їх підтримку. Можна багато говорити, але ми повинні зробити це на полі. Ми постараємося зробити українців щасливими", - сказав Зінченко.

Момент емоцій Олександра Зінченка:

Нагадаємо, в середу, 1 червня, національна збірна України з футболу на виїзді зіграє проти збірної Шотландії поєдинок плей-офф відбору на ЧС-2022. Гра пройде на стадіоні "Хемпден Парк" в місті Глазго.

Переможець цього поєдинку зустрінеться зі збірною Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.

"Синьо-жовті" вже прибули до шотландського Глазго. До цього національна команда тренувалася в Словенії.

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