Георгий Судаков отличился двумя голами в матче с Францией.

У неділю, 2 липня, збірна України U21 здобула перемогу над Францією (3:1) в 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков прокоментував результат зустрічі. 20-річний гравець "Шахтаря" зазначив, що вони розібрали гру "Ле Бле" і здобули перемогу, використавши їх слабкі сторони.

"По грі я не можу окремо виділити когось - Мудрика чи Бондаренка. Вся команда билася, була одним цілим. Якщо говорити саме про наш тандем з Михайлом, то, звичайно, ми один одного відчуваємо. Раніше я віддавав йому схожі передачі, і він забивав, у нас були дещо інші ролі. Але я знаю, на що він здатний, як він може віддати, так що моїм завданням було побігти і відкритися.

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Ми розбирали французів, вони грають дуже високо, тому ми повинні були грати їм за спину. Тому я побіг в зону, а Мудрик віддав пас. Передача була схожа на ту, яку він віддав у матчі національної збірної проти Північної Македонії на Циганкова. Він це вміє, ми всі це прекрасно знаємо. Так що тут немає якоїсь особливої хімії - просто ігровий момент.

В першу чергу змінилися ми. Ми не можемо порівнювати матчі з Францією у відборі і цей. Ми всі виросли, набралися досвіду, майже кожен з нашого складу грав у єврокубках. Якщо говорити про мене, я вже провів кілька поєдинків за національну збірну. Після таких ігор у тебе є досвід, ти зовсім по-іншому граєш такі матчі. Тому не можна порівнювати.

І Руслан Петрович вірно сказав, що це вже зовсім інша команда. У Франції не сильно змінилася команда, якщо брати за прізвищами, як і у нас. Але ми в першу чергу змінилися індивідуально, в плані майстерності. Інший досвід, рівень гри кожного виріс в кілька разів.

Нам потрібно відштовхуватися від своєї гри, не має значення, хто суперник. Ми показали, що якщо граємо однією командою, то вміємо грати у футбол, з м'ячем.

Звичайно, у Франції всі гравці сильні індивідуально, проти них складно захищатися. Були моменти, коли потрібно було терпіти. Але я впевнений, що всі українці, які дивилися матч, пишаються нами, адже ми вміємо грати у футбол, а не просто відбиватися", - цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що Георгій Судаков відзначився двома забитими голами в матчі з французами і був визнаний найкращим футболістом цього поєдинку.

У півфіналі молодіжної першості континенту "синьо-жовті" зустрінуться зі збірною Іспанії.

Нагадаємо, збірні Іспанії та України вже перетиналися на цьому Євро. На стадії групового етапу підопічні Руслана Ротаня розійшлися миром з іспанцями (2:2).

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