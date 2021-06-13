Ситуація зі здоров'ям Крістіана Еріксена стабілізувалася.

Атакувальний хавбек збірної Данії та міланського "Інтера" Крістіан Еріксен, який знепритомнів під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії, вже почувається ліпше.

Принаймні у мережі з'явилося відео, де Еріксен махає рукою вболівальникам з вікна лікарні.

Нагадаємо, що лікар збірної Данії прокоментував цей прикрий інцидент.

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Крістіан Еріксен втратив свідомість: подробиці

29-річний лідер збірної Данії знепритомнів наприкінці першого тайму матчу з Фінляндією. Він похитнувся і звалився на газон в момент, коли партнер по команді вкидав на нього м'яч з ауту.

Еріксен знепритомнів, на поле вибігли лікарі. Гравці збірної Данії оточили футболіста, щоб приховати те, що відбувається, від камер.

Лікарям довелося використовувати дефібрилятор і реанімувати футболіста прямо на полі. На щастя, їм вдалося врятувати його.

Еріксена забрали з поля з кисневою маскою. При цьому у нього були відкриті очі. Зі стадіону його доставили в лікарню.

Слідом УЄФА повідомив, що стан футболіста стабілізовано. Пізніше стало відомо, що Еріксен знаходиться у свідомості і може говорити. Він поспілкувався зі своїми партнерами по збірній по відеозв'язку і попросив їх дограти матч.

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Автор: Артем Будрін