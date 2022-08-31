Віктор Циганков може перебратися в іспанський чемпіонат.

Півзахисник "Динамо" та національної збірної України Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів двох відомих клубів з чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє Marca, орендувати лідера "біло-синіх" хочуть "Севілья" і "Вільярреал". Клуби розраховують укласти угоду до закриття літнього трансферного вікна.

Контракт гравця збірної України зі столичним клубом закінчується влітку 2023 року, а тому в Іспанії вважають, що ціна на трансфер 24-річного правого вінгера не буде дуже високою.

Відео дня:

У виданні також впевнені, що сам гравець дуже хоче піти і переконаний, що його відпустять вже зараз, на фініші літнього трансферного вікна.

У той же час, якщо "Динамо" виставить велику ціну, то іспанці готові просто почекати сезон і потім взяти Циганкова безкоштовно.

Transfermarkt оцінює 24-річного вінгера "Динамо" в 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков не планує підписувати новий контракт з "Динамо" і хоче спробувати свої сили в одному з топ-5 європейських чемпіонатів.

У минулому сезоні Циганков зіграв 25 матчів за "Динамо", в яких забив 11 голів і віддав 4 гольових передачі.

Віктор Циганков: кар'єра в "Динамо"

Циганков є вихованцем Вінницького футболу, але на професійному рівні виступав лише за київське "Динамо".

Дебютував за першу команду "Динамо" Циганков у віці 18 років у матчі Прем'єр-ліги проти кам'янської "Сталі" 14 серпня 2016 року. А перший гол в УПЛ Циганков забив у ворота донецького "Олімпіка".

Циганков - наймолодший автор хет-трику в історії "Динамо": забив три м'ячі у ворота львівських "Карпат" у віці 19 років і 256 днів.

У складі київського "Динамо" Циганков зіграв 217 матчів, в яких відзначився 86 забитими голами і 59 асистами.

Вас також можуть зацікавити новини: