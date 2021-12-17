Шахаб Захеді грає в Україні з 2019 року / фото ФК Зоря
Форвард луганської "Зорі" Шахаб Захеді розповів про можливе прийняття українського громадянства.
За словами іранського футболіста, з ним велися переговори про можливу зміну громадянства і виступи за збірну України, але він вирішив відхилити дану пропозицію, оскільки є патріотом своєї країни і хоче зіграти за збірну Ірану.
"Були переговори [про можливий виклик до збірної України], однак у мене завжди існував патріотизм до Ірану. Пишаюся тим, що є іранцем.
Моїм пріоритетом завжди була моя країна. Але правда і в тому, що такі переговори велися, і це не можливо приховати", - сказав Шахаб Gol Bezan.
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- Шахаб виступає в українській Прем'єр-лізі з 2019 року.
- У серпні 2019 року іранець перейшов в донецький "Олімпік" з південнокорейського клубу "Сувон Самсунг Блюуінгз". Контракт з донецьким клубом був підписаний на два роки.
- У складі "Олімпіка" зіграв 36 матчів у всіх турнірах і забив 14 голів.
- У лютому 2021 року іранець підписав 4-річний контракт з луганською "Зорею".
- У поточному сезоні 26-річний іранець провів 24 поєдинки, в яких забив 10 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Всього за луганський клуб Шахаб зіграв 39 матчів і забив 12 голів.
- З "Зорею" Шахаб Захеді ставав бронзовим призером чемпіонату України та фіналістом Кубка країни.