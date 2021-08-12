Екс-тренери "Динамо" очолюватимуть Комітет національних збірних.

Виконком Української Асоціації футболу затвердив кадрові зміни у складі Комітету національних збірних, який покинув Мирон Маркевич.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Співголовами Комітету національних збірних призначені Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

Їх першим заступником призначений Олег Протасов, а ще одним заступником буде Анатолій Дем'яненко.

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Членами комітету стали Олександр Петраков, Віктор Скрипник, Анатолій Бузник, Олексій Таргонський, Олександр Черкасов, Сергій Мохник і Володимир Ковянов.

Зазначимо, що з 2018 року Блохін був співголовою Ради стратегічного розвитку УАФ. Михаличенко в 2021 році був призначений першим віце-президентом УАФ.

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Автор: Антон Дудар