Мануель Ноєр асистував на Роберта Левандовскі.

Голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр зробив асист на Роберта Левандовскі в поєдинку Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".

35-річний німець віддав гольову передачу на польського бомбардира і той встановив остаточний рахунок на табло - 5:2 на користь мюнхенців.

Це сьомий гольовий пас в кар'єрі воротаря збірної Німеччини і перший за 122 матчі в Лізі чемпіонів.

"Баварія" - "Бенфіка" - 5:2

Голи: Левандовскі, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньєс, 74

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1

Мануель Ноєр: кар'єра

З 2006 року по 2011 Ноєр захищав кольори "Шальке", а потім перебрався до "Баварії".

З мюнхенським клубом Ноєр 9 разів виграв Бундеслігу, 5 разів Кубок Німеччини та двічі Лігу чемпіонів.

Ноєр 5 разів був найкращим воротарем Європи за версією УЄФА.

У 2014 році Мануель став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини та був номінований на нагороду "Золотий м'яч". За рідну збірну Ноєр провів 100 матчів, що є рекордом команди серед воротарів.

Автор: Артем Будрін