Мануель Ноєр / фото REUTERS
Голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр зробив асист на Роберта Левандовскі в поєдинку Ліги чемпіонів проти "Бенфіки".
35-річний німець віддав гольову передачу на польського бомбардира і той встановив остаточний рахунок на табло - 5:2 на користь мюнхенців.
Це сьомий гольовий пас в кар'єрі воротаря збірної Німеччини і перший за 122 матчі в Лізі чемпіонів.
"Баварія" - "Бенфіка" - 5:2
Голи: Левандовскі, 26, 61, 84, Гнабрі, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньєс, 74
Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1
Мануель Ноєр: кар'єра
- З 2006 року по 2011 Ноєр захищав кольори "Шальке", а потім перебрався до "Баварії".
- З мюнхенським клубом Ноєр 9 разів виграв Бундеслігу, 5 разів Кубок Німеччини та двічі Лігу чемпіонів.
- Ноєр 5 разів був найкращим воротарем Європи за версією УЄФА.
- У 2014 році Мануель став чемпіоном світу у складі збірної Німеччини та був номінований на нагороду "Золотий м'яч". За рідну збірну Ноєр провів 100 матчів, що є рекордом команди серед воротарів.