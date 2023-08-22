Хосепа Гвардіолу екстрено прооперували у Барселоні.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола переніс екстрену операцію у зв'язку з болями у спині.

Як повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті", 52-річний Пеп вилетів до Барселони вранці 22 серпня і був успішно прооперований. Його тривалий час турбували болі в спині і довелося вдатися до хірургічного втручання.

Тепер знаменитий фахівець буде відновлюватися у Барселоні, а його на посту головного тренера "містян" тимчасово замінить Хуанма Лільо, який у штабі Гвардіоли займає роль асистента.

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Очікується, що Гвардіола повернеться до роботи після паузи на матчі збірних у вересні.

Нагадаємо, що "Манчестер Сіті" - чинний переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Нещодавно англійський клуб переміг "Севілью" у матчі за Суперкубок УЄФА і таким чином Гвардіола встановив унікальне досягнення в історії футболу.

Додамо, що 27 серпня чинні чемпіони АПЛ проведуть виїзний матч проти "Шеффілд Юнайтед" в рамках внутрішньої англійської першості, а 2 вересня "Ман Сіті" вдома прийме "Фулгем".

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