Легенда "Динамо" вступив до лав територіальної оборони.

Знаменитий нападник київського "Динамо", володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов зі зброєю в руках захищає Україну від військового вторгнення Росії.

61-річний екс-футболіст вступив до лав територіальної оборони, повідомляє Zorya Londonsk.

Додамо, що уродженець Одеси Бєланов з початку війни демонстрував чітку патріотичну позицію, активно допомагаючи українським військовим.

Напередодні Бєланов виклав фото з військовими і написав:

"Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух - все це і багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ. Ми з вами!".

Тепер же Бєланов вирішив і сам приєднатися до тих, хто захищає країну від вторгнення російських загарбників.

Зазначимо, що Ігор Бєланов не єдиний спортсмен, який став на захист України. У складі українських військових підрозділів борються з російськими військами представники самих різних видів спорту: Володимир Єзерський, Сергій Стаховський, Василь Ломаченко, Ярослав Амосов, Юрій Вернидуб, Олег Верняєв і багато інших.

Ігор Бєланов: досягнення в кар'єрі

Бєланов є дворазовим чемпіоном СРСР у складі "Динамо" Київ, а також триразовим володарем Кубка СРСР і двічі вигравав з "біло-синіми" Суперкубок СРСР.

У 1986 році він виграв з киянами Кубок володарів кубків, а в 1988 році завоював "срібло" чемпіонату Європи у складі радянської збірної.

Бєланов - володар нагороди "Золотий м'яч" 1986 року.

На рахунку форварда 33 матчі і 8 голів у складі збірної СРСР.

Бєланов грав також за одеські "СКА" і "Чорноморець" німецькі "Боруссію" Менхенгладбах і "Айнтрахт" Брауншвейг, а також за "Маріуполь".

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