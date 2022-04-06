Київське "Динамо" веде підготовку до серії товариських поєдинків, які будуть зіграні на підтримку України, яка бореться за свою незалежність проти російських окупантів.
Гравці столичного клубу провели 5 квітня відразу два тренування. Перед другим заняттям Мірча Луческу взяв слово, щоб мотивувати своїх підопічних на майбутні поєдинки. Румунський фахівець поставив у приклад гравцям "біло-синіх" українських солдатів.
"Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов'язані це робити на футбольному! Заради України і свого народу!
Вони (суперники - прим.) вийдуть битися проти вас так, ніби це офіційний матч в Лізі чемпіонів", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".
Нагадаємо, вже 12 квітня відбудеться перший благодійний поєдинок, в якому "Динамо" Київ зіграє проти варшавської "Легії". Всі зароблені кошти з цих матчів будуть переведені на допомогу Україні.
Всі товариські матчі "Динамо" будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва.