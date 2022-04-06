Київське "Динамо" готується до серії благодійних матчів.

Київське "Динамо" веде підготовку до серії товариських поєдинків, які будуть зіграні на підтримку України, яка бореться за свою незалежність проти російських окупантів.

Гравці столичного клубу провели 5 квітня відразу два тренування. Перед другим заняттям Мірча Луческу взяв слово, щоб мотивувати своїх підопічних на майбутні поєдинки. Румунський фахівець поставив у приклад гравцям "біло-синіх" українських солдатів.

"Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов'язані це робити на футбольному! Заради України і свого народу!

Вони (суперники - прим.) вийдуть битися проти вас так, ніби це офіційний матч в Лізі чемпіонів", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, вже 12 квітня відбудеться перший благодійний поєдинок, в якому "Динамо" Київ зіграє проти варшавської "Легії". Всі зароблені кошти з цих матчів будуть переведені на допомогу Україні.

Всі товариські матчі "Динамо" будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва.

Вас також можуть зацікавити новини: