Мірча Луческу мотивує своїх підопічних на найближчі ігри / фото ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" веде підготовку до серії товариських поєдинків, які будуть зіграні на підтримку України, яка бореться за свою незалежність проти російських окупантів. 

Гравці столичного клубу провели 5 квітня відразу два тренування. Перед другим заняттям Мірча Луческу взяв слово, щоб мотивувати своїх підопічних на майбутні поєдинки. Румунський фахівець поставив у приклад гравцям "біло-синіх" українських солдатів. 

"Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов'язані це робити на футбольному! Заради України і свого народу!

Вони (суперники - прим.) вийдуть битися проти вас так, ніби це офіційний матч в Лізі чемпіонів", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Нагадаємо, вже 12 квітня відбудеться перший благодійний поєдинок, в якому "Динамо" Київ зіграє проти варшавської "Легії". Всі зароблені кошти з цих матчів будуть переведені на допомогу Україні.

Всі товариські матчі "Динамо" будуть показані в ефірі українських та європейських телеканалів. До проекту будуть також залучені зірки українського мистецтва.

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