Олег Саленко вважає, що Путін і Лукашенко занадто довго перебувають при владі і вже втратили зв'язок з реальністю.

Колишній нападник київського "Динамо" Олег Саленко поділився своєю думкою про війну, яку розв'язала Росія на території України.

Легендарний нападник вважає, що головна проблема РФ в тому, що Путін занадто довго перебуває при владі і вже "втратив голову". Таку ж думку Саленко висловив і про Лукашенка.

"Життя не перестає дивувати. Ось в 1990-х, ще в Петербурзі, я чув про охоронця мера Собчака. І ось цей колишній охоронець 22 роки очолює країну з ядерною зброєю.

22 роки. Зрозуміло, він давно втратив голову. Як і Лукашенко, правлячий Білоруссю 28 років.

Правильно зробили американці ще кілька сотень років тому: два терміни, вісім років відсидів - і пока. Випробування владою ніхто не проходить", - сказав Саленко в інтерв'ю виданню FanDay.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже місяць.

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