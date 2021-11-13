Дані Алвес звернувся до вболівальників "Барселони".

Іменитий Бразильський крайній захисник Дані Алвес, який днями повернувся в "Барселону", записав звернення до фанатів каталонського гранда.

38-річний бразилець розповів, чому він вирішив повернутися в "Барселону" і які у нього цілі.

"Привіт, я вже в Барселоні. Я знову з вами і дуже радий, що повернувся додому. Сподіваюся, скоро побачимося.

Я хочу отримати задоволення і допомогти відродити "Барселону", яку ми так сильно любили", - наводить слова Алвеса офіційний твіттер "Барселони".

Читайте такожНе Миколенком єдиним: легенда Динамо назвавши імена гравців, яких Шевченко хоче бачити в ДженоаНагадаємо, Алвес покинув "Барселону" в 2016 році, після чого встиг пограти за "Ювентус" і ПСЖ, а також бразильський "Сан-Паулу", який він покинув через борги у вересні поточного року.

Дані Алвес: кар'єра і досягнення в "Барселоні"

Бразилець перейшов до "Барселони" 7 червня 2008 року з "Севільї". Сума трансферу склала 32 млн євро, контракт був розрахований на 5 років.

Свій перший матч за "блаугранас" Алвес провів у першому турі чемпіонату Іспанії проти "Нумансії".

Всього у складі "Барселони" Дані Алвес зіграв 391 матч у всіх турнірах, в яких забив 21 гол і віддав 101 результативну передачу.

З "Барселоною" захисник завоював 23 титули, включаючи кілька перемог в чемпіонаті Іспанії і в Лізі чемпіонів УЄФА.

Автор: Володимир Медяник