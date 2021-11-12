Дані Алвес / Фото REUTERS
Бразильський захисник Дані Алвес повернувся до "Барселони" у віці 38 років.
Про це офіційно повідомила прес-служба каталонського клубу.
Сторони досягли домовленості про те, що Алвес виступатиме за "Барселону" до кінця сезону.
Футболіст приєднається до "Барселони" в статусі вільного агента. Він приступить до тренувань вже з наступного тижня, але виступати за клуб зможе тільки з січня.
Алвес покинув "Барселону" в 2016 році, після чого встиг пограти за "Ювентус" і ПСЖ, а також бразильський "Сан-Паулу", який він покинув через борги у вересні поточного року.
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Дані Алвес: кар'єра і досягнення в "Барселоні"
- Бразилець перейшов до "Барселони" 7 червня 2008 року з "Севільї". Сума трансферу склала 32 млн євро, контракт був розрахований на 5 років.
- Свій перший матч за "блаугранас" Алвес провів у першому турі чемпіонату Іспанії проти "Нумансії".
- Всього у складі "Барселони" Дані Алвес зіграв 391 матч у всіх турнірах, в яких забив 21 гол і віддав 101 результативну передачу.
- З "Барселоною" захисник завоював 23 титули, включаючи кілька перемог в чемпіонаті Іспанії та в Лізі чемпіонів УЄФА.