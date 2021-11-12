Дані Алвес незабаром повернеться в каталонський клуб.

Легендарний бразильський крайній захисник Дані Алвес повертається в каталонську "Барселона".

"Синьо-гранатові" домовилися про умови контракту з 38-річним футболістом. Про це повідомляє видання Diario Sport.

Відзначається, що добро на даний трансфер дав новий головний тренер каталонського гранда Хаві Ернандес. Свого часу Хаві і Дані Алвес разом довгі роки грали за "Барселону".

Читайте такожФеноменальний камбек в Англії: команда вдесятьох і з форвардом у воротах відігралася з 0:3, забивши три голи після 90-ї хвилини (відео)Додамо, що останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він покинув через борги у вересні поточного року. 38-річний бразилець не вів переговори з іншими клубами, незважаючи на інтерес з боку "Ман Сіті" і клубів МЛС, тому що був зацікавлений у поверненні в "Барселону". Досвідчений футболіст хоче завершити свою кар'єру в каталонському клубі.

Портал Трансфермаркт оцінює вартість футболіста в 1 мільйон євро.

Дані Алвес: кар'єра і досягнення в "Барселоні"

Бразилець перейшов до "Барселони" 7 червня 2008 року з "Севільї". Сума трансферу склала 32 млн євро, контракт був розрахований на 5 років.

Свій перший матч за "блаугранас" Алвес провів у першому турі чемпіонату Іспанії проти "Нумансії".

Всього у складі "Барселони" Дані Алвес зіграв 391 матч у всіх турнірах, в яких забив 21 гол і віддав 101 результативну передачу.

З "Барселоною" захисник завоював 23 титули, включаючи кілька перемог в чемпіонаті Іспанії і в Лізі чемпіонів УЄФА.

Автор: Володимир Медяник