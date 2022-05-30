Знаменитий футболіст і тренер Грем Сунесс висловив свою підтримку Україні.

Колишній капітан збірної Шотландії і справжня легенда шотландського футболу Грем Сунесс висловився про військову агресію РФ і майбутній матч плей-офф відбору на ЧС-2022, в якому його співвітчизники зіграють проти національної збірної України.

Знаменитий екс-футболіст зізнався, що незважаючи на те, що збірна України зіграє проти його рідної країни в кваліфікації, він хоче, щоб на мундіаль в Катар поїхала саме команда Олександра Петракова. Більш того, Сунесс побажав українцям виграти чемпіонат світу.

"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це тільки гра в футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Будь то спорт, політика, мистецтво, що б це не було, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять, - неприйнятно.

Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вона поїхала в Катар і виграла чемпіонат світу", - наводить слова Сунесса Football Scotland.

Також колишній футболіст зазначив, що багато його співвітчизників будуть відчувати в день матчу з Україною ті ж почуття, що і він.

"Як далеко потрібно заритися головою в пісок, щоб не розуміти, в якому становищі зараз знаходиться світ? Чи буде він існувати, коли хтось натисне на кнопку і застосує ядерну зброю?

Я не хотів би бути одним з шотландських гравців, що грають того вечора. Я не знаю, де будуть мої емоції. Вони, коли я глибоко замислююся про це, полягають в тому, що послати сигнал про неприйнятність поведінки Росії важливіше, ніж футбол. Світ повинен об'єднатися і сказати їм це. Це моє головне почуття в цій ситуації.

Я знаю, що більшість наших уболівальників, які підуть на стадіон, відчують те ж саме. Це буде дійсно дивна ніч", - резюмував 69-річний екс-футболіст.

Нагадаємо, матч між Шотландією та Україною відбудеться 1 червня в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк". Початок гри о 21:45 за київським часом.

Переможець матчу Шотландія - Україна у фіналі кваліфікації на ЧС-2022 зустрінеться з Уельсом 5 червня.

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