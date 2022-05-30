Колишній капітан збірної Шотландії і справжня легенда шотландського футболу Грем Сунесс висловився про військову агресію РФ і майбутній матч плей-офф відбору на ЧС-2022, в якому його співвітчизники зіграють проти національної збірної України.
Знаменитий екс-футболіст зізнався, що незважаючи на те, що збірна України зіграє проти його рідної країни в кваліфікації, він хоче, щоб на мундіаль в Катар поїхала саме команда Олександра Петракова. Більш того, Сунесс побажав українцям виграти чемпіонат світу.
"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це тільки гра в футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Будь то спорт, політика, мистецтво, що б це не було, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять, - неприйнятно.
Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вона поїхала в Катар і виграла чемпіонат світу", - наводить слова Сунесса Football Scotland.
Також колишній футболіст зазначив, що багато його співвітчизників будуть відчувати в день матчу з Україною ті ж почуття, що і він.
"Як далеко потрібно заритися головою в пісок, щоб не розуміти, в якому становищі зараз знаходиться світ? Чи буде він існувати, коли хтось натисне на кнопку і застосує ядерну зброю?
Я не хотів би бути одним з шотландських гравців, що грають того вечора. Я не знаю, де будуть мої емоції. Вони, коли я глибоко замислююся про це, полягають в тому, що послати сигнал про неприйнятність поведінки Росії важливіше, ніж футбол. Світ повинен об'єднатися і сказати їм це. Це моє головне почуття в цій ситуації.
Я знаю, що більшість наших уболівальників, які підуть на стадіон, відчують те ж саме. Це буде дійсно дивна ніч", - резюмував 69-річний екс-футболіст.
Нагадаємо, матч між Шотландією та Україною відбудеться 1 червня в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк". Початок гри о 21:45 за київським часом.
Переможець матчу Шотландія - Україна у фіналі кваліфікації на ЧС-2022 зустрінеться з Уельсом 5 червня.
Грем Сунесс: досягнення в кар'єрі
- Сунесс виступав на позиції півзахисника, був капітаном "Ліверпуля" початку 1980-х років.
- Був футболістом і тренером "Рейнджерс", наприкінці 1980-х років і капітаном національної збірної Шотландії.
- Також грав за клуби "Тоттенхем Хотспур", "Мідлсбро" та "Сампдорія".
- В якості тренера також працював у наступних клубах: "Ліверпуль", "Галатасарай", "Саутгемптон", "Бенфіка", "Блекберн Роверс" і "Ньюкасл Юнайтед".
- В якості гравця Сунесс є п'ятикратним чемпіоном Англії, чотириразовим володарем Кубка англійської ліги, по три рази вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок Англії. Також вигравав Кубок Італії, чемпіонат Шотландії та двічі Кубок шотландської ліги.
- У ролі тренера Грем Сунесс чотири рази приводив "Рейнджерс" до перемоги в чемпіонаті Шотландії і чотири рази з цим клубом вигравав Кубок шотландської ліги. З "Ліверпулем" вигравав Кубок Англії, з "Галатасараєм" Кубок і Суперкубок Туреччини, з "Блекберном" Кубок англійської ліги.