Даріо Срна зізнався, що міг свого часу поповнити ряди великого іспанського клубу.

Колишній капітан "Шахтаря" і збірної Хорватії Даріо Срна напередодні матчу "гірників" проти "Реала" в рамках Ліги чемпіонів розповів, як одного разу він міг стати футболістом мадридського клубу.

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал".

"Чи звали мене "Реал"? Шустер дзвонив мені, коли він був тренером. Він - чудовий хлопець. Він дзвонив президенту або моєму агенту, але офіційної пропозиції не надійшло. Але коли я перейшов в "Шахтар", то він вже став тренером нашого клубу.

"Шахтар" - найкращий клуб Східної Європи, якщо порівнювати з іншими. Ми купуємо молодих талантів, багатьох бразильців, розвиваємо їх і продаємо у великі клуби. Це все почалося з Ахметовим", - сказав Срна.

Читайте також"У "гірників" є шанси на перемогу": прогнози експертів на матч Шахтар-РеалЗараз Даріо Срна працює спортивним директором "Шахтаря". Хорват розповів, як він справляється зі своїми обов'язками.

"Я добре справляюся на нинішній посаді. Знаю, що у багатьох починаються проблеми після закінчення кар'єри, але я тут провів 17 років і ще один рік в "Кальярі". Я попрацював помічником тренера, а потім мені запропонували посаду спортивного директора.

Я - солдат на службі у "Шахтаря", я люблю допомагати. Це мій клуб, моя команда, моя сім'я... Будь-яка роль мені підійде, але я люблю бути ближче до команди, ділитися своїм досвідом", - розповів Срна в інтерв'ю виданню AS.

"Шахтар" - "Реал": де дивитися матч

Поєдинок "Шахтар" - "Реал" відбудеться в Києві у вівторок, 19 жовтня. Початок гри о 22:00.

Даріо Срна в "Шахтарі":

Даріо дебютував у "Шахтарі" 12 липня 2003 року в поєдинку із запорізьким "Металургом". Тодішній тренер "гірників" Бернд Шустер на 76-й хвилині гри випустив Срну на поле замість бразильського форварда Брандао.

У грудні 2016 з'явилася інформація що Срна може перейти в іспанську "Барселону". Однак хорват прийняв рішення залишитися в "Шахтарі".

Влітку 2018 року в якості вільного агента Даріо Срна підписав контракт з італійським "Кальярі".

Даріо Срна є одним з найбільш титулованих гравців "Шахтаря" і справжньою легендою донецького клубу. За період кар'єри в "Шахтарі" Срна 9 разів ставав чемпіоном України, 7 разів вигравав Кубок України, 8 разів перемагав у Суперкубку України, а також є володарем Кубка УЄФА (2009).

Загалом у футболці "гірників" Срна зіграв 537 матчів, відзначившись 49 забитими голами.

Автор: Владимир Медяник