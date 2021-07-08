Іспанський захисник продовжить кар'єру в "Парі Сен-Жермен".

Один з найкращих захисників світу Серхіо Рамос, який нещодавно покинув мадридський "Реал", перейшов до французького ПСЖ.

Про це повідомив офіційний сайт ПСЖ.

Угода з 35-річним футболістом розрахована на два роки - до літа 2023-го.

"Париж вітає одного з найкращих гравців нашого часу. Рамос - один з найкращих захисників в історії. Його величезний досвід і його амбіції повністю гармоніюють з клубними", - підкреслив президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі.

"Дуже радий приєднатися до ПСЖ. Це великі зміни для мене і новий виклик. Пишаюся тим, що став частиною цього амбітного проекту. Хочу допомагати команді вигравати титули", - сказав Рамос.

Серхіо Рамос: легенда "Реала"

35-річний Рамос виступав за "Реал" з 2005 року після переходу з "Севільї" і покинув "вершкових" у цьому році. Він був капітаном команди з 2015 року.

На його рахунку 101 гол і 40 асистів у 670 матчах за клуб. У тому числі він забивав надважливі голи у двох фіналах Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" і ряді інших матчів.

Разом з "Реалом" Рамос 5 разів виграв чемпіонат Іспанії, 2 - Кубок Іспанії, 4 - Суперкубок країни, 4 - Лігу чемпіонів, 3 - Суперкубок УЄФА, 4 - Клубний чемпіонат світу.

Рамос є найкращим бомбардиром серед захисників, які виступали в чемпіонаті Іспанії в 21 столітті (74 голи).

У складі збірної Іспанії Рамос провів 180 матчів і забив 23 голи.

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Автор: Антон Дудар