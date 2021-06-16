Серхіо Рамос став вільним агентом.

Славетний футболіст Серхіо Рамос не зміг домовитися про новий контракт з "Реалом".

Про це стало відомо з офіційного сайту мадридського "Реала".

35-річна легенда "вершкових" став вільним агентом і найближчим часом займеться пошуком нової команди. Клуб і центральний захисник проведуть прощальну прес-конференцію.

Нагадаємо, що ПСЖ зацікавлений у послугах Рамоса. В минулому сезоні Серхіо часто страждав від травм й у підсумку не потрапив в заявку збірної Іспанії на Євро-2020.

Серхіо Рамос: легенда "Реала"

35-річний Рамос виступав за "Реал" з 2005 року після переходу з "Севільї".

На його рахунку 101 гол і 40 асистів у 670 матчах за клуб. У тому числі він забивав надважливі голи у двох фіналах Ліги чемпіонів проти "Атлетіко" і ряді інших матчів.

Разом з "Реалом" Рамос 5 разів виграв чемпіонат Іспанії, 2 - Кубок Іспанії, 4 - Суперкубок країни, 4 - Лігу чемпіонів, 3 - Суперкубок УЄФА, 4 - Клубний чемпіонат світу.

Рамос є найкращим бомбардиром серед захисників, які виступали в чемпіонаті Іспанії у 21 столітті (74 голи).

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Автор: Артем Будрін