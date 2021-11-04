Леоненко залишився незадоволений грою Гармаша в матчі з "Барселоною".

У вівторок, 2 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" в рідних стінах поступилося каталонській "Барселоні" (0:1).

Колишній форвард київського клубу Віктор Леоненко поділився своїми емоціями від цього матчу. Екс-футболіст жорстко пройшовся по Денису Гармашу, який грає зараз в "Динамо" на позиції нападника.

"Хто-небудь взагалі бачив Гармаша в цій грі? Ну який він нападник? У чемпіонаті України - так, це проходить, тому що там реально забивають практично всі. Тому у Гармаша і виходить. А в єврокубках з моментів треба забивати голи. Моменти ми створюємо. Зрозуміло, що в єврокубкових іграх їх небагато. У цьому матчі, кого не випускай, контроль м'яча все одно був за "Барселоною". По суті, для "Динамо" це був день відбору. Просто "Барселона" грала в квадрат і теж нічого не створила", - наводить слова Леоненко Футбол 1/2/3.

Читайте також"Знадобилися яйця, щоб перемогти": футболіст Аяксу пахом врізався в штангу, забиваючи гол (відео)Раніше УНІАН повідомляв, що зірковий форвард "Барселони" образливо висловився на адресу захисників київського "Динамо".

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Динамо" не змогло забити у всіх чотирьох матчах групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в дев'ятий раз програло "Барселоні" в 12 матчах один проти одного при трьох перемогах.

У п'ятому турі ЛЧ "Динамо" 23 листопада прийматиме "Баварію".

Автор: Володимир Медяник