Ансу Фаті розповів, як атакуючі гравці "Барселони" готувалися до "Динамо".

У вівторок, 2 листопада, в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів "Барселона" в гостях обіграла київське "Динамо" (1:0).

Єдиний гол у матчі забив юний форвард каталонського клубу Ансу Фаті.

Зірка "Барселони" в коментарі після матчу зазначив, що перемога в Києві була дуже важлива для його команди.

"Це дуже важлива для нас перемога, ми залишилися задоволені матчем. Будемо намагатися перемагати і в інших матчах.

Я забив дуже важливий для нашої команди гол, але це завдяки роботі всієї команди", - сказав Фаті у флеш-інтерв'ю на MEGOGO.

Коли у Фаті попросили виділити когось у складі "Динамо", молодий форвард нешанобливо висловився на адресу суперника, заявивши, що не знає нікого зі складу киян.

Читайте такожДинамо-Барселона: що говорив Луческу після прикрої поразки в КиєвіЯк виявилося, при підготовці до киян атакуючі гравці каталонців отримали установку на гру тільки для позиційних дій і навіть не розбирали, як грати проти українських оборонців. Тому Фаті не знає по імені жодного гравця "Динамо", хоча "Барселона" грає з чемпіонами України в Лізі чемпіонів другий рік поспіль.

"Мені буде складно зараз назвати конкретні імена захисників "Динамо", ми дивимося насамперед на позиції", — заявив Фаті.

"Динамо" - "Барселона": підсумки матчу

"Динамо" не змогло забити у всіх чотирьох матчах групового етапу ЛЧ в цьому сезоні.

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 12 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" в дев'ятий раз програло "Барселоні" в 12 матчах один проти одного при трьох перемогах.

У п'ятому турі ЛЧ "Динамо" 23 листопада прийматиме "Баварію".

Автор: Володимир Медяник