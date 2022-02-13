Знаменитий український фахівець Йожеф Сабо, який працював головним тренером київського "Динамо", поділився своєю думкою про перспективи Євгена Коноплянки повернутися в національну збірну України.
За словами легенди "Динамо", перехід Коноплянки до польської "Краковії" не посприяє поверненню 32-річного півзахисника в розташування збірної. По-перше, Сабо не впевнений, що Євген зможе закріпитися у складі польського клубу, а по-друге, Коноплянка, на думку досвідченого фахівця, не підходить під вимоги Олександра Петракова, якому потрібні гравці, які вміють добре грати у відборі м'яча.
"Думаю, Петраков не буде розраховувати на Коноплянку, оскільки він перейшов у польський чемпіонат, який не найсильнішого рівня. А як Євген проявить себе, чи буде зіркою тамтешнього футболу - невідомо.
Багато що залежить від того, чи повірить в Коноплянку тренер, чи буде ставити його на ігри. Якщо вирішить, що Євген не тягне, той однозначно сяде на лавку.
Так, він цілком міг би вписатися в схему Петракова, який схильний до гри в три центрбека. Але знову ж таки - ця схема передбачає, що всі гравці повинні вміти відбирати, адже якщо де-небудь провал - з'являються вільні зони, куди на швидкості може увірватися суперник. Так що буде видно, що буде у Коноплянки найближчим часом, які будуть його оточувати футболісти. Це багато зумовить його перспективи", - сказав Сабо в коментарі FootBoom.
Нагадаємо, напередодні Євген Коноплянка на правах вільного агента перебрався в стан середняка польського чемпіонату - "Краковію". Український футболіст погодився на суттєве скорочення зарплати заради цього переходу.
Євген Коноплянка: що потрібно знати про футболіста
- Коноплянка є вихованцем "Дніпра", з яким доходив до фіналу Ліги Європи. За "Дніпро" зіграв 211 матчів, відзначився 45 забитими голами та 37 гольовими передачами.
- Після дніпровського клубу грав за "Севілью", проте повноцінно адаптуватися до іспанського футболу не зміг. За іспанський клуб зіграв 54 матчі, забив 9 голів і віддав 8 асистів.
- У серпні 2016 року перебрався до німецького "Шальке". У Німеччині українцю не вдалося толком проявити себе. За три сезони в "Шальке" Коноплянка зіграв 78 ігор, забив 13 голів і віддав 9 результативних передач.
- У вересні 2019 року Коноплянка приєднався до "Шахтаря", коли команду тренував Луїш Каштру. За 2,5 сезону колись зірка українського футболу відіграв 46 матчів, забив п'ять м'ячів і віддав три асисти.
- Оціночна вартість футболіста становить півтора мільйона євро, вказує Transfermarkt.
- У складі національної збірної України Коноплянка зіграв 86 матчів і забив 21 гол.