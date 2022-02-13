Йожеф Сабо не вірить у перспективи Коноплянки повернутися до збірної України.

Знаменитий український фахівець Йожеф Сабо, який працював головним тренером київського "Динамо", поділився своєю думкою про перспективи Євгена Коноплянки повернутися в національну збірну України.

За словами легенди "Динамо", перехід Коноплянки до польської "Краковії" не посприяє поверненню 32-річного півзахисника в розташування збірної. По-перше, Сабо не впевнений, що Євген зможе закріпитися у складі польського клубу, а по-друге, Коноплянка, на думку досвідченого фахівця, не підходить під вимоги Олександра Петракова, якому потрібні гравці, які вміють добре грати у відборі м'яча.

"Думаю, Петраков не буде розраховувати на Коноплянку, оскільки він перейшов у польський чемпіонат, який не найсильнішого рівня. А як Євген проявить себе, чи буде зіркою тамтешнього футболу - невідомо.

Багато що залежить від того, чи повірить в Коноплянку тренер, чи буде ставити його на ігри. Якщо вирішить, що Євген не тягне, той однозначно сяде на лавку.

Так, він цілком міг би вписатися в схему Петракова, який схильний до гри в три центрбека. Але знову ж таки - ця схема передбачає, що всі гравці повинні вміти відбирати, адже якщо де-небудь провал - з'являються вільні зони, куди на швидкості може увірватися суперник. Так що буде видно, що буде у Коноплянки найближчим часом, які будуть його оточувати футболісти. Це багато зумовить його перспективи", - сказав Сабо в коментарі FootBoom.

Нагадаємо, напередодні Євген Коноплянка на правах вільного агента перебрався в стан середняка польського чемпіонату - "Краковію". Український футболіст погодився на суттєве скорочення зарплати заради цього переходу.

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