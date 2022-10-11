Колишній нападник "Динамо" Київ Олег Блохін зайняв 52-е місце в рейтингу.

Авторитетний футбольний портал FourFourTwo склав список з 100 найкращих гравців в історії футболу.

Перше місце в рейтингу зайняв нападник збірної Аргентини і французького ПСЖ Ліонель Мессі. Також до трійки потрапили легендарний Дієго Марадона і португальський форвард "Манчестер Юнайтед" - Кріштіану Роналду.

У першу десятку також увійшли: Пеле (Бразилія), Зінедін Зідан (Франція), Йохан Кройфф (Нідерланди), Джордж Бест (Англія), Франц Беккенбауер (Німеччина), Ференц Пушкаш (Угорщина) і Роналдо (Бразилія).

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"Тижнями намагаючись звузити всіх футболістів до списку з 100 осіб, ми в FourFourTwo тепер розуміємо, яка це нісенітниця. Вибір стає майже неможливим, коли ви розумієте, скільки видатних футболістів було на різних континентах і в різні десятиліття", - йдеться в коментарі редакції FourFourTwo до складеного рейтингу.

Варто зазначити, що місце в сотні найкращих гравців в історії футболу знайшлося знаменитому нападнику київського "Динамо" Олегу Блохіну, якого помістили на 52-гу позицію.

"Блохін свого часу був нестримним нападником. Швидкий і технічний, він міг бігти на захисників на повній швидкості, але також був відомий блискучим позиціонуванням в штрафному майданчику.

Блохін був абсолютним лідером матчах в Суперкубом Європи проти великої мюнхенської "Баварії" 1975 року, забивши всі три голи, коли українці виграли 1:0 На виїзді і 2:0 вдома", - йдеться в характеристиці Блохіна від автора матеріалу.

А ось інший український володар "Золотого м'яча" - Андрій Шевченко в топ-100 найкращих не потрапив.

Олег Блохін: кар'єра і досягнення

69-річний Блохін є володарем "Золотого м'яча-1975".

Він виступав за київське "Динамо", австрійський "Форвертс" і кіпрський "Аріс".

З "Динамо" Блохін сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі Кубок володарів кубків, один раз - Суперкубок УЄФА, а також завоював ряд інших трофеїв. У складі збірної СРСР двічі ставав бронзовим призером Олімпіади.

Блохін - рекордсмен за кількістю матчів (112) і голів (42) у складі збірної СРСР. Також він є найкращим бомбардиром в історії "Динамо" (266 голів).

У ролі тренера Блохін очолював грецькі "Олімпіакос", ПАОК, "Іонікос" і АЕК, збірну України, російський ФК "Москва" і "Динамо" (Київ).

Збірну України Блохін вивів до чвертьфіналу ЧС-2006.

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