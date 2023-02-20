Джо Байден відвідав столицю України з неоголошеним візитом.

У понеділок, 20 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прибув до Києва з неоголошеним візитом.

В ході візиту Байден зустрівся з Володимиром Зеленським і анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги. Крім того, президент США анонсував нові санкції проти РФ і розповів, на кому вони будуть акцентовані.

На новину про приїзд Байдена до Києва лаконічно і дуже красномовно відреагував легендарний екс-футболіст збірної Англії Гарі Лінекер.

Відео дня

"Потужно", - написав колишній футболіст і ретвітнув спільне фото Байдена і Зеленського.

Повідомляється, що над візитом президента США Джо Байдена працював його радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Він також прибув до Києва.

Варто також відзначити, що цей візит став першим для президента США в Україну за майже 15 років. Останній раз чиновник зі Штатів такого рівня прибував з візитом до Києва у вересні 2008-го року - тоді це був Джордж Буш-молодший.

Нагадаємо, Гарі Лінекер не раз засуджував повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну і висвітлював звірства армії РФ на свою мільйонну аудиторію.

Вас також можуть зацікавити новини: