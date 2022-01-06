Сергій Мілінковіч-Савіч зрівняв рахунок у компенсований час.

В рамках 20-го туру італійської Серії А римський "Лаціо" приймав на своєму полі "Емполі". Гра завершилася внічию 3:3.

Рахунок у матчі на 6-й хвилині відкрив гравець "Емполі" Недім Байрамі. Через 2 хвилини перевагу зміцнив Шимон Журовський. На 14-й хвилині Чіро Іммобіле скоротив відставання в рахунку, а на 66-й хвилині Сергій Мілінкович-Савич встановив рівність на табло. Після цього Федеріко Ді Франческо вивів гостей вперед, проте на 93-й хвилині Сергій Мілінковіч-Савіч знову зрівняв рахунок.

"Лаціо" - "Емполі" - 3:3

Голи: Іммобіле 14, Мілінковіч-Савіч 66, 90+3 - Байрамі 6, Журковскі 8, Ді Франческо 75

"Лаціо": Стракоша, Хюсай (Ладзарі, 89), Ачербі (Габаррон, 25), Луїс Феліпе, Марушіч, Луїс Альберто, Катальді (Лейва, 59), Мілінковіч-Савіч, Педро (Дзакканьї, 59), Іммобіле, Феліпе Андерсон.

"Емполі": Вікаріо, Стоянович, Луперто, Ісмайлі, Парізі (Маркіцца, 33), Хендерсон, Байрамі (Штулац, 63), Журковскі (Бандінеллі, 46), Річчі (Віті, 74), Ла Мантія (Пінамонті, 73), Ді Франческо.

Огляд матчу:

Додамо, що за рахунку 2:3 на користь гостей спершу VAR скасував гол римського клубу на 78-й хвилині, а потім Іммобіле не реалізував пенальті.

Нагадаємо, в рамках 20-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка у гостях зіграв внічию з "Сассуоло".

Читайте також Чемпіон світу виявився непотрібним: європейський клуб вигнав талановитого українця "Лаціо" - "Емполі": підсумки матчу