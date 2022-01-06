В рамках 20-го туру італійської Серії А римський "Лаціо" приймав на своєму полі "Емполі". Гра завершилася внічию 3:3.
Рахунок у матчі на 6-й хвилині відкрив гравець "Емполі" Недім Байрамі. Через 2 хвилини перевагу зміцнив Шимон Журовський. На 14-й хвилині Чіро Іммобіле скоротив відставання в рахунку, а на 66-й хвилині Сергій Мілінкович-Савич встановив рівність на табло. Після цього Федеріко Ді Франческо вивів гостей вперед, проте на 93-й хвилині Сергій Мілінковіч-Савіч знову зрівняв рахунок.
"Лаціо" - "Емполі" - 3:3
Голи: Іммобіле 14, Мілінковіч-Савіч 66, 90+3 - Байрамі 6, Журковскі 8, Ді Франческо 75
"Лаціо": Стракоша, Хюсай (Ладзарі, 89), Ачербі (Габаррон, 25), Луїс Феліпе, Марушіч, Луїс Альберто, Катальді (Лейва, 59), Мілінковіч-Савіч, Педро (Дзакканьї, 59), Іммобіле, Феліпе Андерсон.
"Емполі": Вікаріо, Стоянович, Луперто, Ісмайлі, Парізі (Маркіцца, 33), Хендерсон, Байрамі (Штулац, 63), Журковскі (Бандінеллі, 46), Річчі (Віті, 74), Ла Мантія (Пінамонті, 73), Ді Франческо.
Огляд матчу:
Додамо, що за рахунку 2:3 на користь гостей спершу VAR скасував гол римського клубу на 78-й хвилині, а потім Іммобіле не реалізував пенальті.
Нагадаємо, в рамках 20-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" під керівництвом Андрія Шевченка у гостях зіграв внічию з "Сассуоло".
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- "Лаціо" з 32 балами в активі після 20-ти зіграних турів займає 8-е місце в турнірній таблиці Серії А.
- "Емполі" за 20 матчів зумів набрати 28 очок і йде на 9-й позиції.
- У наступному турі "Лаціо" зіграє на виїзді проти міланського "Інтера", а "Емполі" в рідних стінах прийме "Сассуоло". Обидва матчі заплановані на 9 січня.