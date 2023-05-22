Ла Ліга почала розслідування інциденту з проявом расизму в матчі "Валенсії" проти "Реала".

У неділю, 21 травня, під час матчу 35-го туру іспанської Ла Ліги між "Валенсією" і мадридським "Реалом" стався скандальний інцидент. Вболівальники господарів поля вигукували расистські образи на адресу бразильського нападника "вершкових" Вінісіуса Жуніора.

Скандальний епізод не залишився без уваги керівництва Ла Ліги. На офіційному сайті ліги було опубліковано заяву, в якій сказано, що Ла Ліга займеться розслідуванням інциденту, що стався.

"З урахуванням інцидентів, що сталися під час матчу на стадіоні "Месталья", Ла Ліга повідомляє, що запросила всі доступні відео - та фотоматеріали для проведення розслідування. Як тільки розслідування буде завершено, в разі виявлення злочинів на грунті расизму Ла Ліга приступить до відповідних юридичних дій. Ла Ліга також розслідує епізоди з нібито расистськими образами на адресу Вінісіуса за межами стадіону "Месталья".

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Ла Ліга завжди проявляла ініціативу в разі виникнення расистських інцидентів щодо гравця "Реала" Вінісіуса. За останні два сезони Ла Ліга дев'ять разів подавала скаргу до відповідного комітету федерації, державної комісії з питань насильства, расизму, ксенофобії та нетерпимості у спорті, прокуратури та судів.

Ла Ліга протягом багатьох років бореться з такою поведінкою і просуває позитивні цінності в спорті не тільки на полі, але і за його межами", - сказано в заяві.

Нагадаємо, матч "Валенсії" проти "Реала" закінчився на користь господарів поля з рахунком 1:0. У кінцівці зустрічі обстановка на полі загострилася до межі і футболісти влаштували бійку, в слідстві якої червону картку отримав Вінісіус Жуніор.

Після 35-ти турів "Реал" йде на третьому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії з 71 очком в активі. "Валенсія" набрала 40 балів і займає 13-у позицію.

У наступному турі Ла Ліги "Реал" зіграє проти "Райо Вальєкано" (24 травня), а "Валенсія" зустрінеться з "Мальоркою" (25 травня).

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