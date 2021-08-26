Відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

За підсумками двоматчевих протистоянь буде розіграно десять путівок до групового етапу.

Результати матчів

"Црвена Звезда" (Сербія) - "ЧФР Клуж" (Румунія) - 4:0

"Селтік" (Шотландія) - АЗ (Нідерланди) - 2:0

"Омонія" (Кіпр) - "Антверпен" (Бельгія) - 4:2

"Славія" (Чехія) - "Легія" (Польща) - 2:2

"Раннерс" (Данія) - "Галатасарай" (Туреччина) - 1:1

"Мура" (Словенія) - "Штурм" (Австрія) - 1:3

"Фенербахче" (Туреччина) - ХІК (Фінляндія) - 1:0

"Олімпіакос" (Греція) - "Слован" (Словаччина) - 3:0

"Рапід" Відень (Австрія) - "Зоря" (Україна) - 3:0

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Алашкерт" (Румунія) - 1:0

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З нового сезону груповий етап турніру був скорочений - в ньому зіграють 32 клуби, які будуть розбиті на 8 груп. Перед 1/8 фіналу з'явиться додатковий раунд стикових матчів.

Кваліфікація Ліги Європи тепер складається лише з двох раундів: третього раунду і раунду плей-офф.

На груповому етапі зіграють десять переможців кваліфікації, десять команд, які поступляться у кваліфікації Ліги чемпіонів, а також 12 володарів прямих путівок.

Команди, які програють у раунді плей-офф ЛЄ, потраплять до групового етапу Ліги конференцій.