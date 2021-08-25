"Бенфіка" пройшла в групову стадію, а "Ференцварош" - ні.

24 серпня відбулося три матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

За їх підсумками стало відомо, що на груповому етапі турніру зіграють "Бенфіка", "Янг Бойз" і "Мальме".

Результати матчів

ПСВ (Нідерланди) - "Бенфіка" (Португалія) - 0:0 (загальний рахунок -1:2)

"Ференцварош" (Угорщина) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 2:3 (загальний рахунок - 4:6)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Мальме" (Швеція) - 2:1 (загальний рахунок - 2:3)

Читайте такожЛіга чемпіонів: результати матчів раунду плей-офф

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук провів 61 хвилину на полі в матчі проти ПСВ.

У "Ференцвароша" українець Ігор Харатін пропускав матч через дискваліфікацію, а Олександр Зубков вийшов на заміну.

А у "Лудогорца" весь матч на полі провів український захисник Ігор Пластун.

Ще три матчі раунду плей-оф, включаючи поєдинок "Шахтар" - "Монако", пройдуть 25 серпня.

Ліга чемпіонів 2021-2022: що потрібно знати

Ліга чемпіонів: результати 3-го раунду кваліфікації.

Шість переможців раунду плей-оф потраплять в груповий етап ЛЧ, а шість команд, які програють, опиняться в груповому етапі Ліги Європи.

Жеребкування групового етапу ЛЧ відбудеться 26 серпня.

З нового сезону в єврокубках скасовано правило виїзного голу в матчах плей-оф і кваліфікації.

Автор: Антон Дудар