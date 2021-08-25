24 серпня відбулося три матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.
За їх підсумками стало відомо, що на груповому етапі турніру зіграють "Бенфіка", "Янг Бойз" і "Мальме".
Результати матчів
ПСВ (Нідерланди) - "Бенфіка" (Португалія) - 0:0 (загальний рахунок -1:2)
"Ференцварош" (Угорщина) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 2:3 (загальний рахунок - 4:6)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Мальме" (Швеція) - 2:1 (загальний рахунок - 2:3)
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Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук провів 61 хвилину на полі в матчі проти ПСВ.
У "Ференцвароша" українець Ігор Харатін пропускав матч через дискваліфікацію, а Олександр Зубков вийшов на заміну.
А у "Лудогорца" весь матч на полі провів український захисник Ігор Пластун.
Ще три матчі раунду плей-оф, включаючи поєдинок "Шахтар" - "Монако", пройдуть 25 серпня.
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