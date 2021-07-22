Полтавський клуб стартує у кваліфікації єврокубка.

22 липня полтавська "Ворскла" проведе матч 2-го раунду кваліфікації нового турніру УЄФА - Ліги конференцій. У Фінляндії полтавці зіграють проти місцевого клубу "КуПС".

Матч пройде на стадіоні "Савон Саномат Арена" в Куопіо.

КуПС - Ворскла: де дивитися матч

У прямому ефірі дуель фінського та українського клубів можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2".

Читайте такожКуПС - Ворскла: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Стартовий свисток прозвучить о 19.00.

КуПС - Ворскла: перед матчем

Поєдинок обслужить бригада арбітрів з Білорусі на чолі з Дмитром Дмитрієвим.

У минулому сезоні "Ворскла" фінішувала на п'ятому місці в УПЛ, а "КуПС" став бронзовим призером чемпіонату Фінляндії та виграв Кубок країни.

У першому раунді кваліфікації "КуПС" за сумою двох зустрічей пройшов вірменський клуб "Ноа" - 0:1, 5:0. "Ворскла" починає свій шлях у турнірі з другого раунду.

Зустріч у відповідь команди проведуть в Україні 29 липня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар