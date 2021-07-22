Ворскла напередодні потренувалася у Фінляндії / фото ФК Ворскла
22 липня полтавська "Ворскла" проведе матч 2-го раунду кваліфікації нового турніру УЄФА - Ліги конференцій. У Фінляндії полтавці зіграють проти місцевого клубу "КуПС".
Матч пройде на стадіоні "Савон Саномат Арена" в Куопіо.
КуПС - Ворскла: де дивитися матч
У прямому ефірі дуель фінського та українського клубів можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2".
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Стартовий свисток прозвучить о 19.00.
КуПС - Ворскла: перед матчем
- Поєдинок обслужить бригада арбітрів з Білорусі на чолі з Дмитром Дмитрієвим.
- У минулому сезоні "Ворскла" фінішувала на п'ятому місці в УПЛ, а "КуПС" став бронзовим призером чемпіонату Фінляндії та виграв Кубок країни.
- У першому раунді кваліфікації "КуПС" за сумою двох зустрічей пройшов вірменський клуб "Ноа" - 0:1, 5:0. "Ворскла" починає свій шлях у турнірі з другого раунду.
- Зустріч у відповідь команди проведуть в Україні 29 липня.
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