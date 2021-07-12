А ще багато пісень та танців голяка.

Збірна Італії продемонструвала нестримні емоції після того, як здолала англійську команду у фіналі європейської першості та стала найсильнішою командою континенту.

Гучне святкування всю ніч було гарантоване. Все розпочалося з традиційного обливання шампанським у роздягальні та танців у спідній білизні.

The Italy locker room celebrations are wild 🤣🇮🇹



(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021

А легендарний екс-півзахисник збірної Італії та "Роми" Даніеле Де Россі, який зараз є помічником Роберто Манчіні в тренерському штабі, не зміг стриматися та наважився у білій сорочці проїхатися на животі по столу.

А такі пісні були по дорозі додому.

Автор забитого м'яча Італії у фіналі Лео Бонуччі виставив у соцмережу фото з трофеєм у ліжку.

"Не хвилюйся, спи спокійно. Ми тебе захистимо", - підписав кадр зірковий захисник.

Також Бонуччі випив коли разом з пивом на прес-конференції.

Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤



Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021

А ось так зустрічали вболівальники італійську команду у Римі.

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Італія - Англія: підсумки фіналу

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).

Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.

Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.

Леонардо Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.

Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.

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Автор: Артем Будрін