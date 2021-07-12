Збірна Італії в ейфорії / фото REUTERS

Збірна Італії продемонструвала нестримні емоції після того, як здолала англійську команду у фіналі європейської першості та стала найсильнішою командою континенту.

Гучне святкування всю ніч було гарантоване. Все розпочалося з традиційного обливання шампанським у роздягальні та танців у спідній білизні.

А легендарний екс-півзахисник збірної Італії та "Роми" Даніеле Де Россі, який зараз є помічником Роберто Манчіні в тренерському штабі, не зміг стриматися та наважився у білій сорочці проїхатися на животі по столу.

А такі пісні були по дорозі додому.

Автор забитого м'яча Італії у фіналі Лео Бонуччі виставив у соцмережу фото з трофеєм у ліжку.

"Не хвилюйся, спи спокійно. Ми тебе захистимо", - підписав кадр зірковий захисник.

Також Бонуччі випив коли разом з пивом на прес-конференції.

А ось так зустрічали вболівальники італійську команду у Римі.

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Італія - Англія: підсумки фіналу

  • Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.
  • Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.
  • Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).
  • Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.
  • Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.
  • Леонардо Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.
  • Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.
  • Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.
  • Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.

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Автор: Артем Будрін