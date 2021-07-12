Збірна Італії продемонструвала нестримні емоції після того, як здолала англійську команду у фіналі європейської першості та стала найсильнішою командою континенту.
Гучне святкування всю ніч було гарантоване. Все розпочалося з традиційного обливання шампанським у роздягальні та танців у спідній білизні.
The Italy locker room celebrations are wild 🤣🇮🇹— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021
(via marco_verratti92 IG) pic.twitter.com/uGH9t7rWqv
А легендарний екс-півзахисник збірної Італії та "Роми" Даніеле Де Россі, який зараз є помічником Роберто Манчіні в тренерському штабі, не зміг стриматися та наважився у білій сорочці проїхатися на животі по столу.
Daniele De Rossi célèbre à sa manière 🤣🏆#VivoAzzurro#ITA#Euro2020Final#EURO2020#ITAENG#ItaliaInghilterrapic.twitter.com/xO3JtYhOZ9— NAZIONALE FR 🇮🇹⚽️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@NazionaleFR_) July 11, 2021
А такі пісні були по дорозі додому.
Автор забитого м'яча Італії у фіналі Лео Бонуччі виставив у соцмережу фото з трофеєм у ліжку.
"Не хвилюйся, спи спокійно. Ми тебе захистимо", - підписав кадр зірковий захисник.
Також Бонуччі випив коли разом з пивом на прес-конференції.
Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021
Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8
А ось так зустрічали вболівальники італійську команду у Римі.
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Італія - Англія: підсумки фіналу
- Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.
- Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.
- Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).
- Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.
- Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.
- Леонардо Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.
- Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.
- Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.
- Італія не програє вже в 34 матчах поспіль. Від повторення світового рекорду (його ділять Іспанія та Бразилія) її відділяє один матч.
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