У боротьбі за трофей залишилося вісім команд / фото УНІАН
Стали відомі дати і час проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
Про це повідомив офіційний сайт УАФ.
1 березня
19.30. "Металіст" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 3"
2 березня
17.00. "Олександрія" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Львів" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 1"
3 березня
19.30. "Дніпро-1" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 1"
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- У кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
- П'ять клубів УПЛ ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла") згідно з регламентом стартували в турнірі з 1/8 фіналу.
- Поєдинки 1/2 фіналу заплановані 20 квітня 2022 року.
- Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.