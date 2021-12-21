У боротьбі за трофей залишилося вісім команд / фото УНІАН

Стали відомі дати і час проведення матчів 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

1 березня

19.30. "Металіст" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 3"

2 березня

17.00. "Олександрія" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Львів" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 1"

3 березня

19.30. "Дніпро-1" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 1"

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  • У кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
  • П'ять клубів УПЛ ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла") згідно з регламентом стартували в турнірі з 1/8 фіналу.
  • Поєдинки 1/2 фіналу заплановані 20 квітня 2022 року.
  • Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.