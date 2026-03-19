Кубок України з футболу 2025/26: визначилися пари півфіналістів

У четвер, 19 березня відбулося жеребкування півфіналу Кубку України з футболу 2025/26. За вихід у фінал змагатимуться два клуби Української Прем’єр-ліги та два представники Першої ліги.

Процедура розпочалась об 11:00. Боротьбу за трофей продовжують "Динамо" та "Металіст 1925" з УПЛ, а також "Буковина" та "Чернігів" – з Прем’єр-ліги. При цьому Для чернівецького клубу – це другий поспіль вихід у півфінал Кубка України, а для "Чернігова" – дебютний.

Врешті було визначено дві пари, які змагатимуться за вихід у фінал:

Відео дня

"Металіст 1925" (Харків) – "Чернігів"

"Буковина" (Чернівці) – "Динамо" (Київ)

Матчі відбудуться 21 – 23 квітня. Згідно з регламентом, протистояння на цій стадії складається з одного поєдинку. Важливою особливістю сезону є те, що у разі нічиєї в основний час додаткові тайми не призначаються – команди відразу пробиватимуть серію післяматчевих пенальті.

Фінал заплановано на 20 травня. Номінальним господарем фінального матчу буде переможець пари Металіст 1925 – Чернігів.

Перемога в турнірі дає право на участь у першому етапі кваліфікації наступного розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Новини футболу

12 березня український "Шахтар" впевнено обіграв польський "Лех" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Конференцій, завершивши матч із рахунком 3:1.

Тим часом Українська асоціація футболу офіційно представила заявку національної команди на майбутній раунд плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу з футболу-2026. Цікаво, що у списку відсутній футболіст Андрій Лунін із "Реал Мадрид", а також з'явився молодий форвард Матвій Пономаренко з "Динамо".

