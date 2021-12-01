Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубка України / фото УНІАН, Андрій Марієнко

У середу, 1 грудня, відбувся заключний поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому ЛНЗ і "Дніпро-1" визначили останнього учасника чвертьфіналу турнір. 

Таким чином, стали відомі всі учасники чвертьфінальної стадії.

Учасники 1/4 фіналу Кубка України сезону 2021/2022:

  • ФК "Олександрія"
  • "Ворскла "(Полтава)
  • "Динамо "(Київ)
  • "Шахтар "(Донецьк)
  • ФК "Львів"
  • "Зоря "(Луганськ)
  • "Дніпро-1" (Дніпро)
  • "Металіст "(Харків)

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться в п'ятницю, 3 грудня.

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  • На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
  • П'ять клубів УПЛ ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла") згідно з регламентом стартували в турнірі з 1/8 фіналу.
  • Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
  • Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.

Автор: Володимир Медяник