Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубка України / фото УНІАН, Андрій Марієнко
У середу, 1 грудня, відбувся заключний поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому ЛНЗ і "Дніпро-1" визначили останнього учасника чвертьфіналу турнір.
Таким чином, стали відомі всі учасники чвертьфінальної стадії.
Учасники 1/4 фіналу Кубка України сезону 2021/2022:
- ФК "Олександрія"
- "Ворскла "(Полтава)
- "Динамо "(Київ)
- "Шахтар "(Донецьк)
- ФК "Львів"
- "Зоря "(Луганськ)
- "Дніпро-1" (Дніпро)
- "Металіст "(Харків)
Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться в п'ятницю, 3 грудня.
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- На кожному раунді турніру клуби проводять по одному матчу.
- П'ять клубів УПЛ ("Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" і "Ворскла") згідно з регламентом стартували в турнірі з 1/8 фіналу.
- Поєдинки 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановані на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
- Фінал турніру намічений на 11 травня 2022 року.