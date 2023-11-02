Перемогу "Ворсклі" принесли голи Степанюка, Кане та Бацули.

У четвер, 2 листопада, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Оболонь" приймала "Ворсклу".

Гра проходила в Києві на стадіоні "Оболонь-Арена" і завершилася розгромною перемогою гостей.

Рахунок у матчі футболісти полтавського клубу відкрили на 27-й хвилині - гол з передачі Олександра Скляра забив Руслан Степанюк. На 44-й хвилині Ібрагім Кане подвоїв перевагу "Ворскли". Крапку ж у матчі поставив Андрій Бацула, який забив на 69-й хвилині після передачі Руслана Степанюка третій м'яч полтавців у цій зустрічі.

Відео дня

"Оболонь" - "Ворскла" - 0:3

Голи: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

"Оболонь "(стартовий склад): Федорівський, Нагієв, Вовкун, Приймак, Лук'янчук, Прокопенко, Слободян, Косовський, Дубко, Суханов, Тарануха

"Ворскла" (стартовий склад): Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядін, Кане, Крупський

Додамо, що в 1/8 фіналу Кубка України "Оболонь" сенсаційно вибила київське "Динамо".

Дата жеребкування півфіналів буде відома пізніше. Базовий день матчів - 3 квітня 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: