Житомирський клуб здобув перемогу в серії післяматчевих пенальті.

У середу, 27 вересня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу, в якому "Полісся" приймало "Дніпро-1".

Гра проходила на стадіоні "Центральний" у Житомирі.

В основний і додатковий час поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

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"Дніпро-1" першим забив у цій грі - відзначився Володимир Адамюк. "Поліссю" вдалося врятуватися в самій кінцівці основного часу - на 90+2-й хвилині гол забив Богдан Кушніренко.

У серії післяматчевих пенальті футболісти митомирського клубу реалізували всі п'ять ударів, а у "Дніпра-1" не забив Олексій Гуцуляк. Його удар відбив Денис Бойко. Таким чином, завдяки сейву 35-річного голкіпера "Полісся" вийшло в 1/4 фіналу Кубка України.

"Полісся" - "Дніпро-1" - 1:1 (5:4 пен.)

Голи: Кушніренко, 90+2 - Адамюк, 77

"Полісся": Бойко, Гітченко, Чоботенко, Шаповал, Кравченко, Крушинський (Кушніренко, 46), Огиря (Танковський, 46), Козак, Янаков (Макуана, 46), Мустафаєв (Грицук, 74), Арієлсон (Назаренко, 84)

"Дніпро-1": Волинець, Кравець (Мірошниченко, 95), Сарапій, Сваток, Адамюк (Пурита, 79), Рубчинський, Бабенко, Лєднєв (Пірес, 72), Піхальонок, Гуцуляк, Когут (Ківінда, 72, Танчик, 106)

Попередження: Чоботенко (65), Гітченко (66), Арієлсон (42) - Сваток (55), Максимов (55, тренер), Сарапій (62).

Додамо, що до чвертьфіналу Кубка України також вийшли донецький "Шахтар", "Олександрія" та "Вікторія" (Суми).

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