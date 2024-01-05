"Наполі" сенсаційно вилетів з Кубка Італії, розгромно програвши "Фрозіноне".

З 5 грудня по 4 січня були зіграні матчі 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу сезону-2023/24.

Головною сенсацією 1/8 фіналу став виліт "Наполі". Неаполітанський клуб з розгромним рахунком програв "Фрозіноне".

"Мілан" на своєму полі розбив "Кальярі", "Аталанта" вдома виграла у "Сассуоло", а "Рома" переграла "Кремонезе".

Відео дня

Останнім чвертьфіналістом Кубка Італії став "Ювентус" , який завдав принизливої поразки "Салернітані".

Кубок Італії. Результати матчів 1/8 фіналу

"Інтер" - "Болонья" - 1:2

"Фіорентина" - "Парма" - 2:2 (пен 4:1)

"Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1

"Мілан" - "Кальярі" - 4:1

"Лаціо" - "Дженоа" - 1:0

"Рома" - "Кремонезе" - 2:1

"Ювентус" - "Салернітана" - 6:1

"Наполі" - "Фрозіноне" - 0:4

Також стали відомі всі пари 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу.

Кубок Італії. Розклад матчів 1/4 фіналу

Вівторок, 9 січня

22:00 "Болонья" - "Фіорентина"

Середа, 10 січня

19:00 "Лаціо" - "Рома"

22:00 "Аталанта" - "Мілан"

Четвер, 11 січня

22:00 "Ювентус" - "Фрозіноне"

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Італії з футболу є міланський "Інтер", який переміг у фіналі минулого сезону "Фіорентину".

Вас також можуть зацікавити новини: