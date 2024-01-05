Нападник Мілана Олів'є Жиру / фото REUTERS

З 5 грудня по 4 січня були зіграні матчі 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу сезону-2023/24. 

Головною сенсацією 1/8 фіналу став виліт "Наполі". Неаполітанський клуб з розгромним рахунком програв "Фрозіноне"

"Мілан" на своєму полі розбив "Кальярі", "Аталанта" вдома виграла у "Сассуоло", а "Рома" переграла "Кремонезе".

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Останнім чвертьфіналістом Кубка Італії став "Ювентус" , який завдав принизливої поразки "Салернітані".

Кубок Італії. Результати матчів 1/8 фіналу

  • "Інтер" - "Болонья" - 1:2 
  • "Фіорентина" - "Парма" - 2:2 (пен 4:1)
  • "Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1
  • "Мілан" - "Кальярі" - 4:1
  • "Лаціо" - "Дженоа" - 1:0
  • "Рома" - "Кремонезе" - 2:1
  • "Ювентус" - "Салернітана" - 6:1
  • "Наполі" - "Фрозіноне" - 0:4

Також стали відомі всі пари 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу. 

Кубок Італії. Розклад матчів 1/4 фіналу

Вівторок, 9 січня

  • 22:00 "Болонья" - "Фіорентина"

Середа, 10 січня

  • 19:00 "Лаціо" - "Рома"
  • 22:00 "Аталанта" - "Мілан"

Четвер, 11 січня

  • 22:00 "Ювентус" - "Фрозіноне"

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Італії з футболу є міланський "Інтер", який переміг у фіналі минулого сезону "Фіорентину". 

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