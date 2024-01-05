З 5 грудня по 4 січня були зіграні матчі 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу сезону-2023/24.
Головною сенсацією 1/8 фіналу став виліт "Наполі". Неаполітанський клуб з розгромним рахунком програв "Фрозіноне".
"Мілан" на своєму полі розбив "Кальярі", "Аталанта" вдома виграла у "Сассуоло", а "Рома" переграла "Кремонезе".
Останнім чвертьфіналістом Кубка Італії став "Ювентус" , який завдав принизливої поразки "Салернітані".
Кубок Італії. Результати матчів 1/8 фіналу
- "Інтер" - "Болонья" - 1:2
- "Фіорентина" - "Парма" - 2:2 (пен 4:1)
- "Аталанта" - "Сассуоло" - 3:1
- "Мілан" - "Кальярі" - 4:1
- "Лаціо" - "Дженоа" - 1:0
- "Рома" - "Кремонезе" - 2:1
- "Ювентус" - "Салернітана" - 6:1
- "Наполі" - "Фрозіноне" - 0:4
Також стали відомі всі пари 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу.
Кубок Італії. Розклад матчів 1/4 фіналу
Вівторок, 9 січня
- 22:00 "Болонья" - "Фіорентина"
Середа, 10 січня
- 19:00 "Лаціо" - "Рома"
- 22:00 "Аталанта" - "Мілан"
Четвер, 11 січня
- 22:00 "Ювентус" - "Фрозіноне"
Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Італії з футболу є міланський "Інтер", який переміг у фіналі минулого сезону "Фіорентину".