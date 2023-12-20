"Фрозіноне" розгромив "Наполі" та вийшов в 1/4 фіналу Кубка Італії з футболу.

У вівторок, 19 грудня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу, в якому "Наполі" приймав "Фрозіноне".

Гра проходила на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" і завершилася розгромною поразкою неаполітанців.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. У другому таймі футболісти "Фрозіноне" забили чотири голи. На 65-й хвилині рахунок відкрив Енцо Барренечеа. Через п'ять хвилин Джузеппе Казо подвоїв перевагу гостей. Ще два м'яч "Фрозіноне" забив у компенсований час - відзначилися Валід Хеддіра і Абду Харруї.

Відео дня

"Наполі" - "Фрозіноне" - 0:4

Голи: Барренечеа 65, Казо 70, Хеддіра 90+1 (пен), Харруї 90+5

"Наполі": Голліні, Дзанолі, Естігор, Натан, Руї (Ді Лоренцо 54), Демме (Лоботка 54), Гаетано, Каюст, Ліндстрем (Політано 73), Сімеоне (Осімхен 63), Распадорі (Кварацхелія 63)

"Фрозіноне": Черофоліні, Околі, Монтерізі, Лусуарді (С. Романьолі 86), Гаррітано, Барренечеа, Бурабія (Харруї 66), Брешіаніні (Геллі 66), Квернадзе (Лірола 46), Хеддіра, Казо (Суле 72)

Попередження: Каюст 61, Гаетано 74, Політано 85 - Бурабія 42, Квернадзе 45+1, Казо 70, Харруї 80, Монтерізі 89

Огляд матчу:

Варто відзначити, що неаполітанці програли в Кубку Італії з різницею в 4 голи вперше за 65 років - в 1958 році був розгром від "Лаціо" з тим же рахунком (0:4).

Свій наступний поєдинок "Наполі" зіграє проти "Роми" в рамках чемпіонату Італії. "Фрозіноне", в свою чергу, зустрінеться з туринським "Ювентусом".

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