Міланський "Інтер" утримує лідерство в турнірній таблиці Серії А.

У неділю, 3 грудня, в центральному матчі 14-го туру італійської Серії А "Наполі" зустрічався з "Інтером".

Гра проходила на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" і завершилася розгромною перемогою міланського клубу.

Футболісти "Інтера" забили перший гол на 44-й хвилині - Хакан Чалханоглу відправив м'яч у сітку воріт потужним ударом з середньої дистанції. На 61-й хвилині гри Ніколо Барелла подвоїв перевагу гостей, забивши після передачі Лаутаро Мартінеса. Крапку в грі на 85-й хвилині поставив Маркус Тюрам, який забив третій м'яч "Інтера" після передачі Хуана Куадрадо.

Відео дня

"Наполі" - "Інтер" - 0:3

Голи: Чалханоглу 44, Барелла 62, Тюрам 85

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор, Натан (Дзербін 87), Лоботка (Зелінський 75), Ангісса, Елмас (Ліндстрем 75), Політано (Распадорі 68), Осімхен, Кварацхелія

"Інтер": Зоммер, Дарміан (Біссек 86), Де Фрай (Аугусто 18), Ачербі, Думфріз (Куадрадо 78), Чалханоглу, Барелла, Мхітарян (Фраттезі 77), Дімарко ,Тюрам (Арнаутович 86), Лаутаро Мартінес

Попередження: Елмас 59, Ангісса 74, Ррахмані 77 - Дарміан 78, Тюрам 86

Огляд матчу:

Міланський "Інтер" набрав 35 очок і займає перше місце в турнірній таблиці італійської Серії А. "Наполі" з 24 балами йде на п'ятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Італії "Інтер" зіграє проти "Удінезе", а "Наполі" зустрінеться з "Ювентусом".

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