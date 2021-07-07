Збірна Аргентини вийшла у фінал, де зіграє з Бразилією.

Збірна Аргентини стала другим фіналістом Кубка Америки з футболу, який проходить у Бразилії.

У півфінальному матчі аргентинці в серії пенальті пройшли збірну Колумбії.

Аргентина швидко вийшла вперед - після пасу Ліонеля Мессі відзначився Лаутаро Мартінес. Колумбійці могли відігратися ще до перерви (Аргентину рятували штанга і перекладина), але зрівняли рахунок вже в другому таймі.

Аргентина могла вирвати перемогу в другому таймі, але Лаутаро не реалізував прекрасний момент. У воротах колумбійської збірної був тільки Вільмар Барріос, і форвард пробив прямо в нього. А незабаром ще й Мессі влучив у штангу.

В овертаймі рахунок не змінився, а в серії пенальті фантастично зіграв воротар Аргентини Еміліано Мартінес. Він відбив три удари суперників. Аргентинці реалізували три з чотирьох спроб, в тому числі не промахнувся Ліонель Мессі.

Аргентина - Колумбія - 1:1 (3:2 по пенальті)

Голи: Лаутаро Мартінес, 7 - Діас, 61

Серія пенальті: Куадрадо - 0:1, Мессі - 1:1, Санчес - 1:1 (воротар), де Пауль - 1:1 (вище воріт), Міна - 1:1 (воротар), Паредес - 2:1, Борха - 2:2, Л. Мартінес - 3:2, Кардона - 3:2 (воротар)

Аргентина: Е. Мартінес, Отаменді, Тальяфіко, Пеццела, Моліна (Монтіель, 46), де Пауль, Ло Чельсо (Паредес, 56), Родрігес, Мессі, Л. Мартінес, Гонсалес (Ді Марія, 67)

Колумбія: Оспіна, Міна, Санчес, Тесільо (Фабра, 46), Муньос, Куадрадо, Куельяр (Кардона, 46), Барріос, Діас, Сапата (Борха, 60), Борре (Чара, 46)

Відеоогляд матчу від MEGOGO.

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Кубок Америки-2021: що потрібно знати

Турнір повинен був пройти в минулому році, але через пандемію коронавірусу був перенесений на 2021 рік. Спочатку Кубок Америки повинні були спільно прийняти Аргентина і Колумбія, але через ситуацію з коронавірусом і протестів він був перенесений до Бразилії.

На Кубку Америки також повинні були зіграти дві запрошені команди з Азії - Катар і Австралія. Але через перенесення турніру і накладки з матчами відбору на ЧС-2022 вони відмовилися від участі.

У групі А виступали Аргентина, Болівія, Чилі, Уругвай і Парагвай, в групі В - Бразилія, Колумбія, Перу, Еквадор і Венесуела. За підсумками групового етапу боротьбу припинили Венесуела і Болівія.

У чвертьфіналах Аргентина розгромила Еквадор (3:0), Колумбія по пенальті обіграла Уругвай (0:0 і 4:2), Бразилія вибила Чилі (1:0), а збірна Перу по пенальті пройшла Парагвай (3:3 і 4:3).

Фінальний матч між Аргентиною і Бразилією пройде в ніч з 10 на 11 червня по Києву.

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Автор: Антон Дудар