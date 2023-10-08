"Кривбас" обійшов у турнірній таблиці "Полісся" і "Шахтар".

У неділю, 8 жовтня, відбувся центральний поєдинок 10-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Кривбас" приймав одеський "Чорноморець".

Зустріч команд проходила в Кривому Розі на стадіоні "Гірник" і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. Вирішальний гол у цій зустрічі був забитий у другій половині гри - на 57-й хвилині Клим Приходько реалізував пенальті.

"Кривбас" - "Чорноморець" - 1:0

Гол: Приходько 58 (пен)

"Кривбас": Кліщук, Понєдєльнік, Безкоровайний, Стецьків, Дібанго, Приходько, Бізімана, Задерака, Вакулко (Татарков 8, Семотюк 84), Кузик (По 60), Кожушко

"Чорноморець": Варакута, Брагару, Єрмаков, Салюк, Путря, Дада (Бадібанга 78), Васільєв, Шпорн (Авагімян 78), Бойчук (Вакула 46), Хадіда (Ієде 46), Штогрін

Попередження: Кузик 37, Безкоровайний 78, Понєдєльнік 82

Відео гола:

Перемога в цій грі дозволила "Кривбасу" обійти в турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" і "Полісся" і вийти на перше місце. В активі підопічних Юрія Вернидуба 20 набраних очок. "Чорноморець" з 16 балами опустився на п'яту сходинку.

У наступному турі чемпіонату України "Кривбас" зіграє проти харківського " Металіста 1925", а "Чорноморець" зустрінеться з "Минаєм".

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