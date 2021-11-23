Луческу залишився незадоволений роботою арбітрів у матчі з "Баварією".

У вівторок, 23 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" протистояло мюнхенській "Баварії". Гра проходила на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 2:1.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу поділився емоціями від результату даного протистояння.

Румунський фахівець зазначив, що кияни могли забити свій перший гол у нинішньому сезоні ЛЧ набагато раніше, в матчах з "Бенфікою" або "Барселоною", але реалізація підводила "Динамо".

"Перший гол у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів міг прийти і раніше - у двох матчах з "Барселоною" або у зустрічі з "Бенфікою". Але, на жаль, не вийшло. У цих матчах була рівна гра. Ми могли домогтися і більшого. А гра в Мюнхені була програна після того злощасного пенальті, який нас дестабілізував. У сьогоднішньому матчі я просив хлопців зіграти з такою самовіддачею і впевненістю, щоб вони могли піти з поля з високо піднятою головою. Забитий гол важливий для нас, але, повторюся, ми могли забити його і в попередніх іграх.

Я не думаю, що поле комусь заважало. Ми професіонали і повинні грати в будь-яку погоду. Сьогодні ми зустрічалися з суперником, який вже довгі роки домінує і в чемпіонаті Німеччини, і на європейській арені. "Баварія" має у своєму розпорядженні дуже хороших гравців. Ви бачили, як Левандовскі сьогодні забив, як він діє на вістрі атаки. Тому я не вважаю, що поле могло комусь перешкодити. Ми повинні грати за будь-якої погоди.

Як я вже сказав, в Мюнхені ми грали добре до пенальті, який арбітр призначив дуже легко. У першому таймі добре діяли, добре вибігали в контратаки. Андрієвський припустився помилки через брак досвіду, а суперники такого рівня, як Баварія, подібних моментів не прощають. У другому таймі ми знітилися, дозволили супернику більше грати", - наводить слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

Читайте такожАвтор першого голу Динамо в нінішній ЛЧ висловився про результат матчу з БаварієюНе залишив без уваги Луческу і момент з можливим пенальті в епізоді з падінням Буяльського. Тренер киян вважає, що пенальті був і арбітр допустив помилку, яка могла в цілому змінити хід подій у поєдинку.

"Я відкинув пропущені в тому матчі голи і взяв все хороше від нашої гри - в організації оборони, в плані виходу в контратаки, і показав все це хлопцям при підготовці до сьогоднішнього поєдинку. Сьогодні ми діяли краще, ніж у Мюнхені, грали добре. На Буяльському був пенальті: якби його призначили і ми б відкрили рахунок, то картина на полі стала б напевно іншою. Але в цілому, сьогодні ми зіграли набагато впевненіше і сміливіше, ніж у Мюнхені.

Позитивний момент в цих іграх - це розвиток команди. Хлопці стали діяти впевненіше і сміливіше, вони відчули, як свій талант і працездатність можна направити на результат. Це радує, прогрес видно. Ми грали на рівних з "Бенфікою" і "Барселоною", тоді як ці суперники програвали "Баварії" з більшим рахунком, ніж ми сьогодні.

Повторюся, що гранди завжди користуються особливим ставленням з боку суддів, вони їх захищають. Сьогодні ми в черговий раз в цьому переконалися. Ми не заслуговували сьогодні поразки", - резюмував Луческу.

"Динамо" - "Баварія": підсумки матчу

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 15 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" всьоме програло "Баварії" в 12 матчах один проти одного при чотирьох перемогах.

У заключному 6-му турі ЛЧ "Динамо" 8 грудня гратиме в гостях проти "Бенфіки".

Автор: Володимир Медяник