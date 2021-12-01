Український футболіст кинув сніжком у фотографа.

"Манчестер Сіті" опублікував серію фотографій з українським футболістом Олександром Зінченком.

У Манчестері випав сніг, і футболісти команди виходили тренуватися в засніжених умовах.

Зінченко не упустив можливості та зліпив сніжок, після чого кинув його в клубного фотографа "Ман Сіті".

Фото були опубліковані в Instagram "Ман Сіті".

"Краще бережися!", - йдеться у підписі до публікації.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.

У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.

У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" лише шість матчів - деякий час він був травмований.

Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.

Автор: Антон Дудар