Олександр Зінченко / фото REUTERS
"Манчестер Сіті" опублікував серію фотографій з українським футболістом Олександром Зінченком.
У Манчестері випав сніг, і футболісти команди виходили тренуватися в засніжених умовах.
Зінченко не упустив можливості та зліпив сніжок, після чого кинув його в клубного фотографа "Ман Сіті".
Фото були опубліковані в Instagram "Ман Сіті".
"Краще бережися!", - йдеться у підписі до публікації.
фото instagram.com/mancity
фото instagram.com/mancity
фото instagram.com/mancity
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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"
- Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" у 2016 році, але спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.
- Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
- У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
- У складі "Сіті" Зінченко тричі став чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії та Суперкубок Англії.
- У сезоні 2020-2021 Зінченко вийшов з "Ман Сіті" у фінал Ліги чемпіонів, де "городяни" програли "Челсі". При цьому за підсумками обох півфінальних матчів він потрапляв до символічної збірної тижня в ЛЧ, а вболівальники розхвалили українця.
- У минулому сезоні на рахунку українця 2 асисти в 32 матчах за "Сіті" у всіх турнірах. У поточному сезоні Зінченко провів за "городян" лише шість матчів - деякий час він був травмований.
- Контракт українського футболіста з "городянами" діє до 2024 року.