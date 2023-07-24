Кіліан Мбаппе може стати найбільш високооплачуваним футболістом в історії.

Зірковий нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе близький до відходу з ПСЖ вже цього літа.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, саудівський клуб "Аль-Хіляль" зробив офіційну пропозицію паризькому клубу щодо трансферу 24-річного футболіста.

За інформацією джерела, "Аль-Хіляль" запропонував ПСЖ 300 мільйонів євро за перехід Мбаппе.

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Самому футболістові саудівський клуб готовий заплатити 700 мільйонів євро за один сезон. Також у Мбаппе буде можливість перейти в "Реал" після завершення наступного сезону безкоштовно.

Відзначимо, що якщо угода відбудеться, то це буде найдорожчий трансфер в історії футболу.

Рекордним трансфером досі є перехід Неймара в ПСЖ з "Барселони". У 2017 році парижани заплатили каталонцям за трансфер бразильця 222 мільйони євро.

Нагадаємо, ПСЖ раніше виключив Кіліана Мбаппе зі складу команди і виставив на трансфер.

Причиною цього рішення стала відмова 24-річного француза продовжити контракт з парижанами, який закінчується в червні наступного року. Керівництво ПСЖ вважає, що Кіліан Мбаппе вже домовився про особисті умови контракту з мадридським "Реалом" і в наступному році перейде в стан "вершкових" безкоштовно.

ПСЖ, у свою чергу, не хоче відпускати головну зірку команди безкоштовно, тому клуб готовий продати Мбаппе вже цього літа.

Додамо, що у футболці ПСЖ Кіліан Мбаппе зіграв 260 матчів, в яких забив 212 голів і віддав 98 гольових передач.

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