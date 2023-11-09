"Манчестер Юнайтед" мав перевагу в два м'ячі, але залишився в меншості і програв гру.

У середу, 8 листопада, в рамках четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА данський "Копенгаген" сенсаційно переміг "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Паркен" в Копенгагені і завершилася з рахунком 4:3 на користь господарів поля.

"Манчестер Юнайтед" дуже потужно почав цю зустріч і вже до 28-й хвилині мав перевагу в два м'ячі. На 42-й хвилині "червоні дияволи" залишилися в меншості - пряму червону картку отримав Маркус Рашфорд. Після цього все перевернулося. На 45-й хвилині гри "Копенгаген" відіграв один м'яч - відзначився Мохамед Ельюнуссі. На 45+9-й хвилині данському клубу вдалося зрівняти рахунок - Діогу Гонсалвеш реалізував пенальті.

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"Манчестер Юнайтед" не опускав руки і на 69-й хвилині англійській команді вдалося знову вийти вперед завдяки голу Бруно Фернандеша, який реалізував пенальті. Проте, перемогти або взяти хоча б очко "Ман Юнайтед" в цій грі не судилося. У кінцівці гри футболісти "Копенгагена" забили ще двічі і вирвали перемогу. Голами відзначилися Лукас Лерагер і Рооні Барджі.

"Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед" - 4:3

Голи: Ельюнуссі 45, Гонсалвеш 45+9, Лерагер 83, Барджі 87 - Хейлунд 3, 28, Фернандеш 69 (пен)

"Копенгаген": Грабара, Анкерсен (Соренсен 70), Вавро (Бойлесен 78), Дікс, Елерт, Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон 70), Елюнуссі (Барджі 63), Клаессон, Ачурі (Ларссон 78)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака, Магуайр, Еванс (Варан 15), Далот, Мактоміней, Еріксен (Амрабат 46), Рафшорд, Фернандеш, Гарначо, Хейлунд (Маунт 84)

Попередження: Вавро 45+11 - Магуайр 90+1

Вилучення: Рашфорд 42

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи мюнхенська "Баварія" перемогла "Галатасарай" (2:1) завдяки двом точним ударам Харрі Кейна.

"Баварія" - "Галатасарай" - 2:1

Голи: Кейн 8, 86 - Бакамбу 90+3

"Баварія": Ноєр, Мазрауї, Упамекано (Лаймер 72), Кім, Девіс, Горетцка, Кімміх, Коман (Гнабрі 88), Мусіала (Мюллер 40), Сане (Тель 72), Кейн

"Галатасарай": Муслера, Боей, Санчес, Бардакджі, Анхеліньо (Нельссон 78), Айхан (Олівейра 69), Торрейра, Зіеш (Йилмаз 57), Актюркоглу, Заха (Бакамбу 79), Ікарді (Тете 69)

Попередження: Девіс 19 - Бардакджі 34, Бакамбу 90+6

Огляд матчу:

Після чотирьох турів "Баварія" впевнено лідирує в групі А, набравши 12 очок. Мюнхенці достроково вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Далі розташувалися "Копенгаген" і "Галатасарай" - по 4 очки. "Манчестер Юнайтед" опустився на останнє місце з 3 балами в активі.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" зіграє проти турецького "Галатасарая", а "Баварія" зустрінеться з "Копенгагеном".

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