Авраам Грант свого часу працював з українським нападником Андрієм Шевченком.

Відомий ізраїльський фахівець Авраам Грант, який очолював свого часу "Челсі", може провести решту життя за гратами.

Як повідомляє The Sun з посиланням на розслідування журналіста Channel 12 Хаїма Етгара, колишній тренер "Челсі" неодноразово здійснював сексуальні домагання до жінок.

Повідомляється, що журналісту вдалося знайти кілька жінок, які зізналися про незаконні дії колишнього тренера "Челсі", "Вест Хема" і ряду інших команд.

Історії дещо схожі, ніби Грант пропонував дівчатам допомогти з пошуком роботи, запрошував у готельні номери, де намагався зґвалтувати.

Також Хаїм Етгар розповів, що при розслідуванні на нього і телеканал створювався тиск і були погрози судом.

Сам Грант всі звинувачення заперечує.

Читайте такожЗіркового футболіста засудили до 9 років в язниці за групове зґвалтуванняОдна з постраждалих розповіла, що в червні 2020 року 66-річний Грант запросив її в свою квартиру в Тель-Авіві з пропозицією допомогти їй знайти роботу.

"Він сказав мені: "Влаштовуйся зручніше, роздягайся." - Мені стало некомфортно, він поклав руку мені на стегно. Через кілька секунд розмови він схопив мене за шию, душив, повернув до себе голову і спробував насильно поцілувати", - згадує вона.

Крім того, кілька жінок стверджують, що Грант дозволяв собі непристойні репліки сексуального характеру, що ускладнювало спільну роботу.

Журналістка, яка побажала залишитися невідомою, повідомила, що тренер роками посилав їй непристойні повідомлення. Згадувалися й інші випадки непристойної поведінки фахівця або спроб схилити жінок до сексу без їх згоди.

Нагадаємо, що раніше британська поліція заарештувала відомого футболіста "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда за підозрою в зґвалтуванні його дівчини Харрієт Робсон та нанесенні тілесних ушкоджень.

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