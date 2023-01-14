Колишній футболіст "Шахтаря" Тайсон перейшов з бразильського "Інтернасьоналя" до грецького ПАОК.
Як повідомляє офіційний сайт ПАОК, 35-річний Тайсон підписав з грецьким клубом контракт до літа 2024 року.
ПАОК наразі займає в чемпіонаті Греції третю позицію. Спортивним директором клубу з Салонік є Жозе Боту, який раніше очолював департамент селекції "Шахтаря".
Додамо, що Тайсон провів 8 матчів за національну збірну Бразилії й відзначився одним забитим м'ячем. За харківський "Металіст" він виступав з 2010 по 2013 рік. З 2013 по 2021 рік Тайсон захищав кольори донецького "Шахтаря" й був капітаном команди.
Тайсон: скандальний відхід з "Шахтаря"
- 20 березня 2021 року Тайсон був переведений в дубль "Шахтаря". Причиною стала відмова бразильця вийти на заміну в матчі Ліги Європи з "Ромою".
- Тайсон був оштрафований, тому що в ході конфлікту ніби як зачинився у вбиральні від тренера.
Півзахисник встиг зіграти один матч за другий склад "Шахтаря", а за першу команду більше так і не зіграв. Всього на його рахунку 299 матчів і 55 голів за "гірників".
Тайсон у квітні 2021 року повернувся на батьківщину - до "Інтернасьоналю".