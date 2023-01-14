35-річний бразилець підписав з грецьким клубом контракт до літа 2024 року.

Колишній футболіст "Шахтаря" Тайсон перейшов з бразильського "Інтернасьоналя" до грецького ПАОК.

Як повідомляє офіційний сайт ПАОК, 35-річний Тайсон підписав з грецьким клубом контракт до літа 2024 року.

ПАОК наразі займає в чемпіонаті Греції третю позицію. Спортивним директором клубу з Салонік є Жозе Боту, який раніше очолював департамент селекції "Шахтаря".

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Додамо, що Тайсон провів 8 матчів за національну збірну Бразилії й відзначився одним забитим м'ячем. За харківський "Металіст" він виступав з 2010 по 2013 рік. З 2013 по 2021 рік Тайсон захищав кольори донецького "Шахтаря" й був капітаном команди.

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