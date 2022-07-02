Віце-чемпіон Італії "Інтер" підписав двохрічний контракт з Генріхом Мхітаряном.
Про це повідомляє офіційний сайт міланського клубу.
33-річний вірменин перейшов до "Інтера" на правах вільного агента. Атакувальний півзахисник до цього захищав кольори римської "Роми".
У поточне трансферне вікно "Інтер" вже повернув собі Ромелу Лукаку, взявши бельгійця в оренду у "Челсі". Також "нерадзуррі" підписали воротаря Андре Онану, який був стражем воріт "Аякса".
Генріх Мхітарян: кар'єра
- Мхітарян починав кар'єру у вірменському "Пюнику", потім у 2009 році переїхав до України. Спершу він виступав за донецький "Металург" у сезоні 2009/10. А з 2010 по 2013 хавбек грав за "Шахтар".
- У складі "Шахтаря" Мхітарян тричі став чемпіоном України. Він визнавався найкращим гравцем УПЛ у 2012 році. У сезоні 2012/13 Генріх забив 25 голів в чемпіонаті України й завоював "Золоту бутсу" турніру.
- Влітку 2013 року дортмундська "Боруссія" купила у "гірників" Мхітаряна за 27 млн євро. Вірменин у сезоні 2015/16 віддав 18 гольових передач й став найкращим асистентом Бундесліги в тому сезоні.
- Після німецького періоду Мхітарян поїхав до Англії. З "МЮ" він виграв Лігу Європи, а з "Арсеналом" - нічого не здобув.