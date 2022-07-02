Генріх Мхітарян покинув "Рому" заради "Інтера".

Віце-чемпіон Італії "Інтер" підписав двохрічний контракт з Генріхом Мхітаряном.

Про це повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

33-річний вірменин перейшов до "Інтера" на правах вільного агента. Атакувальний півзахисник до цього захищав кольори римської "Роми".

У поточне трансферне вікно "Інтер" вже повернув собі Ромелу Лукаку, взявши бельгійця в оренду у "Челсі". Також "нерадзуррі" підписали воротаря Андре Онану, який був стражем воріт "Аякса".

Генріх Мхітарян: кар'єра