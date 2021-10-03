У Андрія Шевченка з'явився новий варіант для працевлаштування.

Шотландський "Селтік" зацікавлений у співпраці з екс-головним тренером збірної України Андрієм Шевченком.

Про це повідомляє The Sun.

Керівництво "Селтіка" незадоволене результатами команди під керівництвом Ангелоса Постекоглу. "Селтік" займає лише шосте місце в чемпіонаті Шотландії після семи турів, а в Лізі Європи стартував з двох поразок.

Серед плюсів запрошення Шевченка є те, що він вільно володіє англійською.

Читайте такожУ Динамо розглядають кандидатуру Шевченка замість Луческу: що відомо

Шевченко на даний момент відкритий до переговорів і хоче попрацювати з одним з європейських клубів. У випадку з "Селтіком", тренеру не потрібно буде отримувати дозвіл на роботу у Великобританії, оскільки він давно живе в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що в послугах Шевченка були зацікавлені в американській MLS. Крім того, його кандидатуру розглядали в збірній Туреччини, але в підсумку запросили іншого фахівця.

Відхід Андрія Шевченка зі збірної України

1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення

Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ньому говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.

Пізніше Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ, за його словами, з невідомої причини не стала продовжувати угоду.

Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.

В УАФ, в свою чергу, повідомили, що планували продовжити контракт з Шевченком, однак зустріч сторін не відбулася.

Автор: Антон Дудар